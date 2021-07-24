Хроніки декомунізації

Павло ПАЛАМАРЧУК

Ввечері 23 липня у Львові на вулиці Стрийській нарешті повністю завершився демонтаж радянського "Монументу слави". За допомогою будівельного крана з постаментів зняли центральну композицію - дві кількаметрові скульптури Батьківщини-матері та радянського солдата з мечем.

 

25 січня 2019 року

 

Демонтаж цього пам’ятника радянської доби тривав майже три роки. Ще в 2018 році була прийнята ухвала про демонтаж аварійної 30-метрової стели. Та до реальних робіт приступили лише в лютому 2019 року.

 

25 січня 2019 року

 

25 січня 2019 року

 

04 березня 2019 року

 

Тоді з стели зняли горельєфи. Потім, з третьої спроби, повалили і саму стелу.

 

8 лютого 2019 року

 

4 березня 2019 року

 

Роботи на монументі відновилися аж навесні цього року. Робітники зняли із двох стін, які входили в комплекс монументу, ще 43 горельєфи.

 

23 квітня 2021 року

 

Всі демонтовані елементи, а також фігури Батьківщини-матері та радянського солдата з мечем передали в музей «Територія терору».

 

9 червня 2021 року

 

 

16 червня 2021 року

 

Цікаво, що нині до львівськї влади публічно звернувся журналіст (телеканал "Наш") та адвокат Артем Нікіфоров. Він заявив, що від імені анонімного поціновувача соцреалізму готовий придбати дві, демонтовані вчора скульптури. Та оскільки пропозиція надійщла посередництвом соціальної мережі, до неї міська влада не поставилася серйозно. Втім, Артем Нікіфоров у коментарі місцевому виданню zaxid.net, що статки особи, інтерес якої він представляє (входить у першу десятку українського Forbs) справді дозволяють придбати і вивезти вподобані артоб'єкти. 

 

16 червня 2021 року

 

Нагадаємо, що "Монумент слави" на Стрийській був відкритий у травні 1970 року. Офіційна тодішня назва пам’ятника - «Монументом бойової слави Збройних сил Радянського Союзу». Скульптурну композицію створювали відомі львівські митці Еммануїл Мисько, Дмитро Крвавич і Ярослав Мотика. Тепер, на його місці, міська влада планує облаштувати громадський простір.

 

Ця та горішня знимки зроблені 23 липня 2021 року

 

24.07.2021

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