У Софії відновлено демонтаж монумента радянській армії.

Скульптури з нього передадуть до Музею соціалістичного мистецтва.

Управителька Софійської області Болгарії В'яра Тодева ухвалила рішення про відновлення демонтажу пам'ятника радянській армії. Про це повідомило видання Banker.bg з покликом на пресслужбу адміністрації міста. Демонтаж пам'ятника було зупинено 2023 року через судовий позов проросійської партії «Відродження».

За даними видання, у зв'язку з рішенням управительки Софійської області з пам'ятника знімуть облицювальні плити з написами. Основну частину монумента вже було демонтовано ще в грудні 2023 року.

19 грудня 2023 року Софійський міський адміністративний суд у Болгарії ухвалив рішення зупинити знесення пам'ятника радянській армії. Позов про зупинку знесення пам'ятника було подано партією «Відродження», а її члени брали участь у мітингу проти знесення монумента 13 грудня того ж року. Суд вказував на відсутність у документах адміністрації міста пояснення, куди пам'ятник відправлять після того, як його демонтують.

Влада болгарської столиці подала апеляцію на це рішення до Вищого адміністративного суду, який скасував рішення попередньої інстанції.

Рішення про демонтаж пам’ятника радянській армії було ухвалено після звіту головного архітектора столичної міської ради, виданого за результатами перевірки стану монумента. У звіті стверджувалося, що пам'ятник доречно знести, бо його не реставрували протягом 70 років, тому на ньому утворилися тріщини.

В'яра Тодева повідомила, що пам'ятник буде поетапно демонтований, а скульптури з нього передадуть до Музею соціалістичного мистецтва.

Пам'ятник радянській армії був зведений 1954 року. Він розташований у самому центрі Софії на території «Княжого саду».