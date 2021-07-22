Нацрада відмовилася карати телеканали за демонстрацію кіно російською мовою.

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення не реаґуватиме на заклик Уповноваженого з захисту державної мови Тараса Кременя запровадити санкції проти шести телеканалів, які після 16 липня демонстрували кінофільми російською мовою.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці регулятора.

"Національна рада з 16 липня 2021 року і до цього моменту не отримувала жодних звернень або актів від Уповноваженого із захисту державної мови. Ми не вважаємо публічні заяви у соціальних мережах коректним способом спілкування між державними органами, тим більше якщо вони містять неправдиву або неповну інформацію", – ствердили у Нацраді.

Регулятор нагадує, що, згідно зі законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної", єдиним органом, який здійснює державний контроль за застосуванням державної мови при поширенні та демонструванні фільмів в Україні, є Уповноважений із захисту державної мови.

"Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не наділена правом і на неї не покладаються обов’язки щодо здійснення такого державного контролю. Натомість у статті 24 цього закону чітко зазначено, що «обов’язковий (мінімальний) обсяг мовлення державною мовою для телерадіоорганізацій окремих категорій встановлює Закон України «Про телебачення і радіомовлення». А відтак Національна рада застосовує санкції винятково у разі порушення телерадіоорганізаціями вимог про мовні квоти Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (частина 2 статті 72 ) та/або умов ліцензії, і не має права застосовувати санкції за порушення вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»", – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що закон вимагає від Нацради і Уповноваженого затвердити спеціальний порядок взаємодії. "У цьому порядку, опублікованому на сайті Верховної Ради України 4 квітня цього року, чітко визначено, що Уповноважений може звертатися до регулятора щодо ознак порушень профільного закону – про телебачення і радіомовлення. Що ж до закону про державну мову – навпаки, і це чітко сформульовано: «У разі виявлення Національною радою ознак можливого порушення телерадіоорганізацією (ліцензіатом) вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», зокрема визначених частиною 4 статті 18 (мова агітації), частиною 6 статті 23 (мова демонстрації фільмів) та частиною 3 статті 32 (мова реклами) закону, Національна рада повідомляє про це Уповноваженого», – відпекується Національна рада.

Автори заяви саркастично додають, що контроль за виконанням мовного закону – це пряма відповідальність Уповноваженого. "Регулятор рішуче висловлює йому побажання успішно й неухильно виконувати обов‘язки, покладені на нього законом, реагувати безпосередньо – виробляти механізми та методологію моніторингу, застосовувати належні заходи згідно із цим законом. Зі свого боку, відповідно до спільного порядку взаємодії, в руслі співпраці Національна рада акумулює та перевіряє скарги щодо мови кіно в ефірі (минає лише шостий день дії вимог закону) та без зволікань надсилатиме Уповноваженому для реагування в межах його компетенції, оскільки закон про захист державної мови наділяє таким правом винятково інститут Уповноваженого", – ідеться у заяві.

Нацрада також підтримала "прохання індустрії чітко розмежовувати фільми і решту програм, щодо яких закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» не вводить жодних нових правил".

Нагадаємо, шість українських телеканалів порушили приписи мовного закону і в першу добу після набуття чинності новими статтями законодавства продемонстрували фільми російською мовою.

"За результатами моніторингу було виявлено порушення закону про державну мову (фільми та серіали демонстрували російською мовою) телеканалами “Інтер”, “Україна”, “ICTV”, “Мега”, “НТН”, “К1”, про що складено відповідні акти. Так, на телеканалі “Інтер” зафіксовано 6 порушень (д/с "Слідство вели"; т/с "Речдок". Особливий випадок"; м/ф "Лисиця і заєць"; х/ф "Гостя з майбутнього"; х/ф “Шерлок Холмс і доктор Ватсон”; т/с "Таїсія"); “Україна” – 5 порушень (х/ф "Помилковий лист"; т/с "Німа"; х/ф "Незабута"; т/с "Втікачі"; т/с "Дім Надії"); “Мега” – 2 порушення (т/с “Містична Україна”; т/с “Секретні території”); “ICTV” – 2 порушення (т/с "Таємні двері"; т/с "На трьох"); “К1” та “НТН” – по одному порушенню", – повідомив Уповноважений.

Відтак Тарас Кремінь звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до згаданих телерадіоорганізацій визначені законодавством санкції.