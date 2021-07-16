Віднині всі концерти й шоу в Україні мають проводитися українською мовою.

 

16 липня набули чинності нові норми закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які передбачають, що всі концерти й культурно-мистецькі заходи в Україні мають відбуватися українською мовою. 

 

Реальне превю до однієї зі сценок на офіційній YouTube-сторінці "Кварталу 95"

 

Про це нагадав Уповноважений з питань захисту державної мови Тарас Кремінь.

 

"16 липня набудуть чинності в повному обсязі попри шалений опір антиукраїнських сил у парламенті та поза ним. Спроби здійснити мовну контрреволюцію та вивести сферу телебачення і радіомовлення з-під дії мовного закону, скасувати штрафи за порушення закону, іспити для державних службовців, повернути російську мову в освіту зазнали краху завдяки нашим з вами спільним зусиллям. З 16 липня розпочинається новий етап втілення норм закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної", – прокоментував Кремінь.

 

Від п'ятниці: 

 

– всі концерти, шоу-програми, культурно-мистецькі, розважальні, видовищні заходи мають проводитися державною мовою. Винятки передбачені лише для пісень і фонограм, а також у разі якщо застосування недержавної мови вимагає творчий задум організатора. Супровід (конферанс) усіх концертів, шоу, перфомансів, розважальних і видовищних заходів має відбуватися виключно українською мовою. Виступи осіб, які не володіють державною мовою, повинні супроводжуватися синхронним або послідовним перекладом;

 

– оголошення, афіші, постери, буклети інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи і вхідні квитки на них мають виготовлятися державною мовою. Використання інших мов допускається, якщо текст іншою мовою буде не більшим за обсягом і шрифтом, ніж текст державною мовою. Вимоги щодо розміру шрифту не є обов’язковими при написанні власних імен виконавців, назв колективів і творів, торговельних марок;

 

– всі вистави іншою, ніж державна, мовою в державних та комунальних театрах мають супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб;

 

– мовою музейної справи та мистецьких виставок є державна мова. Вся інформація, у тому числі аудіовізуальна в музеях, галереях, на виставках, має подаватися українською мовою. Дублювання іншою мовою дозволяється, але на умовах пріоритетності представлення інформації державною мовою. Це стосується оформлення оголошень, квитків, інформаційної продукції тощо;

 

– мовою туристичного та екскурсійного обслуговування є державна мова. Іншою мовою може здійснюватися туристичне чи екскурсійне обслуговування лише іноземців та осіб без громадянства;

 

– мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова. Фільми, створені іноземною мовою, розповсюджуються та демонструються, зокрема і на телебаченні, дубльованими або озвученими державною мовою. Поряд із державною мовою фільми можуть містити аудіодоріжки іншими мовами. Демонстрування іноземних фільмів мовою оригіналу з субтитрами державною мовою дозволяється в кінотеатрах, якщо кількість таких сеансів не перевищує 10% від усіх сеансів або в рамках кінофестивалів. Про показ фільму мовою оригіналу із субтитрами має бути повідомлено завчасно;

 

– українські видавці зобов’язані видавати державною мовою не менше 50% усіх виданих упродовж року назв книжкових видань, а частка книжок державною мовою, наявних у продажу в кожній книгарні або іншому закладі, що здійснює книгорозповсюдження, має становити не менше 50%.

 

16.07.2021

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