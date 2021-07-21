Шість телеканалів порушили закон про мову і показали фільми російською.

Шість українських телеканалів порушили приписи закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і в першу добу після набуття чинності новими статтями законодавства продемонстрували фільми російською мовою.

Про це йдеться в коментарі Уповноваженого з захисту державної мови Тараса Кременя.

Нагадаємо, 16 липня 2021 року набрали чинності норми абзаців першого – третього частини шостої статті 23 мовного закону, якими визначено, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

"За результатами моніторингу було виявлено порушення закону про державну мову (фільми та серіали демонструвалися російською мовою) телеканалами “Інтер”, “Україна”, “ICTV”, “Мега”, “НТН”, “К1”, про що складено відповідні акти. Так на телеканалі “Інтер” зафіксовано 6 порушень (д/с "Слідство вели"; т/с "Речдок". Особливий випадок"; м/ф "Лисиця і заєць"; х/ф "Гостя з майбутнього"; х/ф “Шерлок Холмс і доктор Ватсон”; т/с "Таїсія"); “Україна” – 5 порушень (х/ф "Помилковий лист"; т/с "Німа"; х/ф "Незабута"; т/с "Втікачі"; т/с "Дім Надії"); “Мега” – 2 порушення (т/с “Містична Україна”; т/с “Секретні території”); “ICTV” – 2 порушення (т/с "Таємні двері"; т/с "На трьох"); “К1” та “НТН” – по одному порушенню", – ідеться у повідомленні.

Мовний омбудсмен звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням застосувати до згаданих телерадіоорганізацій визначені законодавством санкції.