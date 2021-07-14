КСУ визнав конституційним закон про мову.

 

Конституційний Суд України сьогодні, 14 липня, визнав конституційним закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це, зокрема, повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

 

 

«Суд ухвалив рішення. Визнав закон конституційним», – підтвердила у коментарі «Українській правді» керівниця управління комунікацій та міжнародного співробітництва КСУ Мар’яна Гайовська-Ковбасюк.

 

Повний текст рішення суду буде оприлюднено на сайті  КСУ у четвер, 15 липня.

 

«Вітаю рішення Конституційного Суду, який проявив державницьку позицію та став на бік національних інтересів України. Захист мови – це захист національних інтересів України. На 30-му році незалежності у нас немає права на поразки. Особливо приємно, що ми маємо це рішення напередодні 16 липня –  другої річниці дії мовного закону та нового етапу імплементації його важливих норм», – заявив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

 

Нагадаємо, закон № 2704-VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної» набув чинності 16 липня 2019 року. Його дія не поширюється на особисте життя.

 

 

Відповідно до закону, володіти державною мовою і застосовувати закон під час виконання службових обов’язків зобов’язані Президент, Голова Верховної Ради і його заступники, прем’єр-міністр, всі члени уряду, керівники державних установ, підприємств і відомств, державні службовці та чиновники всіх рангів, керівники і особовий склад Нацполіції, судді, адвокати та нотаріуси, керівники навчальних закладів, педагоги і медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я.

 

Також передбачено, що володіння українською стане обов’язковим для осіб, які мають намір отримати громадянство України. Для цього необхідно буде скласти іспит на рівень володіння державною мовою.

 

У червні 2019-го КСУ отримав подання 51 народного депутата з вимогою перевірити на конституційність закон про українську мову.

 

Уповноваженими авторами були депутати Верховної Ради від «Опозиційного блоку» Олександр Долженков і співголова фракції «Опозиційний блок» в Раді Вадим Новинський. Більшість ініціаторів подання – депутати від фракції «Опозиційний блок». Депутати стверджували, що закон «порушує конституційне право громадян на використання рідної мови» і дискримінує російськомовних громадян. Крім того, депутати посилалися на порушення під час розгляду законопроєкту, зокрема про факти неперсонального голосування депутатів. Розгляд подання КСУ розпочав 7 липня 2020 року.

 

Фото sud.ua, zn.ua, 18000.com.ua

14.07.2021

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