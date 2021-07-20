У МЗС підтвердили, що Зеленський дав доручення працювати зі сходом.

Україна не має намірів переглядати свій геополітичний вектор на вступ у ЄС і НАТО, але водночас розвиватиме відносини із країнами Азії, Африки, Латинської Америки, виходячи з національних інтересів.

Про це заявив "Укрінформу" речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи слова спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича про можливий розворот України на схід.

"Україна не має намірів переглядати свій геополітичний вектор. Стратегічний курс нашої держави закріплений на рівні вибору українського народу та Конституції України. Це – набуття членства в ЄС і НАТО. Питання про те, захід чи схід в парадигмі української зовнішньої політики не стоїть", – зазначив речник МЗС.

Він наголосив, що Україна високо цінує підтримку західних партнерів, зокрема США та ЄС, в протидії російській агресії та деокупації Криму і Донбасу. Паралельно наша країна робить чимало роботи, аби перетворитися на сучасну європейську демократичну державу.

"І цей шлях невідворотній. Водночас, це не означає, що ми будемо штучно стримувати розвиток відносин з певними країнами чи регіонами. Для нас завжди пріоритет номер один – національний інтерес, незалежно від точки світу, де він розташований", – акцентував речник МЗС.

У цьому контексті він акцентував, що саме тому Президент України поставив завдання міністру закордонних справ Дмитру Кулебі у доповнення до системної роботи МЗС на досягнення членства України в ЄС і НАТО розвивати відносини з країнами інших регіонів світу, зокрема Азії, Африки, Латинської Америки.

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі телеканалу "Дом" заявив, що у разі посилення проросійських настроїв у Європі і на заході Україна переорієнтує свої інтереси на схід, тобто почне вибудовувати систему відносин з Китаєм, В’єтнамом, Туреччиною, Об’єднаними Арабськими Еміратами, з Катаром та іншими країнами.

"І загальний меседж такий, як мені здається, – якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів або значної їх частки, то ми розвернемося на схід, і так перебалансуємо нашу позицію. Тому в міжнародній політиці Україна перебуває на межі фолу", – акцентував спікер української делегації в ТКГ.

Раніше голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що його партія вважає Китай важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю в управління економікою та розбудові держави.