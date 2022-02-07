Кулеба і Резніков закликали не вірити апокаліптичним сценаріям.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не вірити апокаліптичним прогнозам про можливий напад Росії на Україну. Міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що загроза ескалації оцінюється як низька.

Скриншот публікації із The Washington Post

"Не вірте апокаліптичним прогнозам. У різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його", – написав Кулеба у twitter, після того, як у західних медіях вийшли публікаціях із драматичними прогнозами про наслідки імовірного російського нападу.

The Washington Post написала, що за два минулі тижні Росія збільшила кількість своїх батальйонно-тактичних груп біля українського кордону на 23 одиниці, і тепер загальна чисельність бойового загону становить понад 62 тисячі солдатів – або приблизно 70% від тотального контингенту, необхідного для здійснення вторгнення. Газета опублікувала оцінки про те, що повномасштабне вторгнення може призвести до захоплення Києва упродовж двох днів; унаслідок наступу можуть загинути до 50 тисяч мирних жителів.

Аґенція Reuters у статті про стягування російського контингенту зазначає, що Україна може втратити від 5 тисяч до 25 тисяч військовослужбовців, а втрати серед цивільного населення можуть становити від 25 тисяч до 50 тисяч.

Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що українські військовики ретельно відстежують рух російських сил біля кордону, і наразі рівень загроз не змінився. Резніков підкреслив, що в публікаціях західних медій проговорюються різноманітні сценарії, в тому числі й найгірші.

"Ми володіємо усією повнотою інформації і реалістично оцінюємо ситуацію. Зараз може лунати багато різних гіпотетичних оцінок і прогнозів. Особливо – в іноземних ЗМІ. Деякі вже навіть про вторгнення Росії оголосили, яке, щоправда, відбулося вісім років тому", – прокоментував Резніков.

"Хочу ще раз підкреслити, про що я вже неодноразово казав раніше. Обов’язок військовиків – прораховувати усі можливі сценарії, навіть найгірші, і робити усе належне для нейтралізації загроз. Це зараз і відбувається. Ймовірність значної ескалації станом на сьогодні продовжує оцінюватись як низька", – зазначив міністр оборони.

Резніков додав, що наразі "все відбувається у рамках наших оцінок".

"За кілька днів розпочнеться активна фаза російсько-білоруських навчань, які триватимуть до 20 лютого. Одночасно плануються навчання частини підрозділів Південного військового округу РФ. Як я повідомляв на брифінгу у четвер, наразі до Білорусі прибувають частини зі Східного і Центрального військових округів РФ, за якими ми кілька тижнів спостерігали. Деякі підрозділи ще на під’їзді. З нашого боку робиться усе необхідне для контролю подібних ситуацій. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний раніше акцентував, що, починаючи з жовтня минулого року, вживаються необхідні заходи – і на рівні планування, і на рівні практичних навчань – щодо відсічі агресору. У п’ятницю пройшли великі навчання відомств системи МВС, на які я був запрошений. Тобто ми діємо планово, скоординовано, щоб виключити будь-які провокації", – запевнив міністр оборони.