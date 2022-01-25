Кулеба заявив, що відносини з Німеччиною входять у момент істини.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українсько-німецькі відносини входять у момент істини. Офіційний Київ очікує, що Німеччина проявить принциповість у питаннях "Північного потоку – 2" та постачання зброї.

Про це Кулеба заявив під час виступу на телеканалі ICTV.

Голова МЗС констатував, що Німеччина вирішила зосередитись на економічній підтримці України. "Це дуже важливо, але життя не зводиться до економіки та фінансів. Життя – це набагато більше", – підкреслив Кулеба.

Міністр закордонних справ заявив, що переговори слід продовжувати "для досягнення результату в інтересах України".

"Німеччина зробила дуже багато з 2014 року для України, зокрема, для мобілізації санкційного тиску, підтримки реформ та економіки. Але кожна криза виводить стосунки на момент істини. І зараз із Німеччиною ми увійшли в момент істини з низки фундаментально важливих питань для безпеки та майбутнього України як незалежної держави, так і євроатлантичної безпеки загалом", – зазначив голова МЗС.

З його слів, ідеться про підтримку найпотужніших санкцій проти Росії з боку Німеччини проти проекту "Північний потік-2" та питання про постачання зброї.

"Є аспект – двостороннє постачання зброї від Німеччини Україні. Є питання про надання дозволу Німеччиною третій країні на передачу зброї. Є питання згоди Німеччини щодо закупівлі Україною зброї через систему НАТО. Це ті питання, де, ми вважаємо, взагалі не може бути жодних розмов про блокування Німеччиною чогось", – наголосив Кулеба.

Він заявив, що Україна відкидатиме будь-які домовленості за рахунок власних інтересів. Наразі немає жодних індикаторів, які б свідчили про ухвалення таких рішень.

Кулеба вважає, що специфіка дипломатії Росії полягає у тому, що вона не хоче говорити з Україною. Попри всі спроби президента та очільника МЗС сісти за стіл переговорів, у Кремлі наразі відкидають таку можливість.