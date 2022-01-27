МЗС України закликало іноземні уряди "не нагнітати".

 

Міністерство закордонних справ України закликало представників іноземних урядів не "нагнітати" тривоги із загрозою російського нападу і не "розхитувати" суспільство.

 

  

 

Про це йдеться у коментарі МЗС щодо евакуації частини дипломатів та їхніх сімей із України.

 

"Міністерство закордонних справ вітає рішення абсолютної більшості іноземних партнерів не змінювати режим роботи дипломатичних представництв в Україні, зокрема не здійснювати евакуацію членів родин і співробітників. Підтверджуємо позицію про передчасність таких кроків на цьому етапі. При цьому продовжуємо тісну взаємодію з партнерами щодо оцінки подальших ризиків і загроз агресії Росії", – йдеться у заяві.

 

МЗС закликало іноземних партнерів "утримуватися від кроків в публічному просторі, які нагнітають інформаційне поле та розхитують суспільство". 

 

Михайлівська площа вважає, що нинішні виклики можна подолати винятково завдяки єдності та скоординованості спільних дій.

 

27.01.2022

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