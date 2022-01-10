МЗС України очікує, що контингент РФ у Казахстані не порушить часового мандату.

Міністерство закордонних справ України засудило використання насильства під час протестів у Казахстані й висловило сподівання, що російський мілітарний контингент у рамках Організації договору про колективну безпеку не вийде за рамки свого часового мандату.

Про це йдеться у заяві МЗС України. Таким чином Михайлівська площа вперше прокоментувала становище у Казахстані.

"Засуджуємо насильство, яке спалахнуло у низці казахстанських міст та призвело до численних жертв. Висловлюємо співчуття у зв'язку із загибеллю казахстанців, з якими українців пов'язують багаторічні зв'язки дружби і взаємної поваги. У цей критичний час для народу Казахстану зараз надзвичайно важливо вжити максимальних заходів задля деескалації ситуації і уникнення подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини, забезпечити відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури та систем зв'язку", – йдеться у заяві.

"Взяли до уваги розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту на запрошення влади Казахстану. Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну", – зазначили на Михайлівській площі.

МЗС України поінофрмувало, що продовжуватиме захищати інтереси українців в Казахстані, зокрема, надаватиме їм сприяння у поверненні на Батьківщину. Офіційний Київ повторив рекомендацію українцям залишатися у місцях тимчасового проживання та тримати зв'язок із українським посольством, котре інформуватиме про можливі шляхи виїзду з країни.