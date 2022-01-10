МЗС України очікує, що контингент РФ у Казахстані не порушить часового мандату.

 

Міністерство закордонних справ України засудило використання насильства під час протестів у Казахстані й висловило сподівання, що російський мілітарний контингент у рамках Організації договору про колективну безпеку не вийде за рамки свого часового мандату.

 

 

Про це йдеться у заяві МЗС України. Таким чином Михайлівська площа вперше прокоментувала становище у Казахстані.

 

"Засуджуємо насильство, яке спалахнуло у низці казахстанських міст та призвело до численних жертв. Висловлюємо співчуття у зв'язку із загибеллю казахстанців, з якими українців пов'язують багаторічні зв'язки дружби і взаємної поваги. У цей критичний час для народу Казахстану зараз надзвичайно важливо вжити максимальних заходів задля деескалації ситуації і уникнення подальшого насильства, гарантувати дотримання прав людини, забезпечити відновлення роботи об'єктів критичної інфраструктури та систем зв'язку", – йдеться у заяві.

 

"Взяли до уваги розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту на запрошення влади Казахстану. Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну", – зазначили на Михайлівській площі.

 

МЗС України поінофрмувало, що продовжуватиме захищати інтереси українців в Казахстані, зокрема, надаватиме їм сприяння у поверненні на Батьківщину. Офіційний Київ повторив рекомендацію українцям залишатися у місцях тимчасового проживання та тримати зв'язок із українським посольством, котре інформуватиме про можливі шляхи виїзду з країни.

 

10.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
«I’ll Follow the Sun»
Іван Банах
Хроніки Квіткової революції: жертви психоделічної революції, гіппі у Львові, Балтія, московський піпл, Ромас Каланта
08.01.22 | | Минуле
Хто підпалив Казахстан?
Максим МУЛЯР
«Газові» протести в Казахстані переросли ледь не в громадянську війну. Вперше війська ОДКБ будуть використані для придушення революційних виступів в одній з країн-членів. Спробуймо розібратися, як до цього дійшло і cui prodest.
06.01.22 | | У світі
Casus belli в постійному пошуку
Юрко ТИМЧУК
Молоко чи пиво в річках не потекло, небо на землю не впало, і це тішить оптимістів та додає наснаги песимістам. Коронавірус мутує, війна гібридизує — і переважна більшість громадян до того звикли, а у 2022 році звикнемо до ще чогось
06.01.22 | | Україна
Хто як Батько
Василь Паращак
«Батьками не народжуються, ними стають». Історія святого Йосифа, покликаного стати для Ісуса «тінню на землі Небесного Батька»
06.01.22 | | Минуле
Темний шоколад покращує настрій
Трішки гіркого темного шоколаду щодня збільшує кількість корисних бактерій в кишківнику та підіймає настрій.
05.01.22 | | Наука
Поетами не народжуються
Юрій Винничук
Схиливши голови додолу Під перестук важких хвилин,  Забувши все, згубивши волю,  Бредуть поярмлені воли  
05.01.22 | | Дискурси
Навіки у 2021 році залишились...
Наскільки гротескно в теперішньому суспільстві переплітаються низькі новини із таблоїдів і клікбейт соцмереж із печальними втратами великих. І біль від тих втрат часами аж надто сильний. 
05.01.22 | | Україна
Правдивий голос парубоцький
   Юлія Овсяник
Парубоцтво з Майстерні чоловічого гуртового співу виконує давню пісню так, як її відчуває і розуміє. Адже спів, якщо він справжній, якщо це катарсис, він зливається з людським єством, так, ніби сама людина і є співом.
05.01.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.