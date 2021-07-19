Грузія звільнила засуджених українських яхтсменів.

Влада Грузії звільнила двох українських яхтсменів, засуджених за незаконне перетинання державного кордону.

Про це повідомляють "Новини-Грузія".

Згідно з даними телеканалу "Мтаварі", яхтсменів звільнили на підставі акту про помилування, підписаного президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

При цім наголошується, що самі засуджені не зверталися з відповідним проханням до керівника держави.

Згідно з повідомленням, звільнення відбулося в день візиту до Грузії Президента України Володимира Зеленського. У понеділок, 19 липня, він прибув до Батумі для участі у міжнародній конференції, присвяченій інтеграції в ЄС. Відомо, що Зеленський особисто обговорював питання звільнення громадян України зі своєю грузинською колегою під час зустрічі в Києві 23 червня.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Грузією з-за ґрат українських яхтсменів Юрія Хомича й Володимира Дьяченка, засуджених раніше до чотирьох років ув’язнення. Про це він написав у twitter.

“З листопада 2020-го ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича й Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за ґрат. Я вдячний грузинській стороні за це рішення, яке відповідає духу стратегічного партнерства між нашими країнами”, – прокоментував керівник держави.

Як нагадує "Укрінформ", наприкінці листопада 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берегів Грузії. На її борту перебували громадяни України Володимир Дьяченко, Юрій Хомич і власник яхти – громадянин Грузії Михайло Батурін.

Усіх трьох відправили до СІЗО за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону Грузії. Однак рідні моряків, а також їхній адвокат стверджують, що українці нічого незаконного не скоювали, і звинувачують владу Грузії в тому, що громадян України незаконно затримали у відкритому морі, а причини такої ситуації – виключно політичні.

14 липня Батумський міський суд у Грузії засудив українців до чотирьох років позбавлення волі.