Папа Римський Франціск закликав кубинський народ до миру і діалогу.

Він також скерував слова підтримки до постраждалих від стихійного лиха в Європі.

У неділю, 18 липня, Папа Римський Франціск в щотижневому зверненні до вірних на площі Св. Петра в Римі закликав мешканців Куби до миру і діалогу. У минулі дні в багатьох містах Куби пройшли масштабні протестні маніфестації, які часто перетворювалися на сутички з поліцією. Кілька тисяч демонстрантів були заарештовані, лише небагато з них були згодом випущені. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News.

«Я близький у цей важкий період з дорогим кубинським народом, особливо, з родинами, які найбільше страждають», – сказав Папа, на що гучними оплесками відреагували численні представники кубинської діаспори, присутні на площі. Святіший Отець запевнив, що молиться до Господа, аби Він допоміг «будувати в мирі, діалозі та солідарності дедалі справедливіше та братерське суспільство», заохочуючи кубинців ввірятися материнському заступництву Пречистої Діви Марії Каріта-дель-Кобре, Небесної Покровительки країни.

Глава Римсько-католицької церкви також закликав зупинити насильство в Південно-Африканській Республіці і висловив співчуття мешканцям Західної Європи, які постраждали від повеней.

«Дорогі браття й сестри, висловлюю мою близькість населенню Німеччини, Бельгії та Нідерландів, уражених катастрофічними повенями. Нехай же Господь прийме загиблих і втішить родичів. І підтримає зусилля всіх, спрямовані на допомогу тим, які зазнали поважної шкоди», – промовив Понтифік.

Це був перший публічний виступ Папи Франціска після одинадцяти днів перебування в клініці імені Джемеллі, де він переніс операцію у зв'язку з дивертикулярною хворобою кишечника.