Папа Франціск переніс операцію на товстій кишці.

Стан здоров’я Понтифіка задовільний, він проходить курс реабілітації.

Папа Римський Франціск добре переніс проведену в римській клініці операцію в зв'язку з дивертикулярною хворобою кишечника. Про це з покликом на інформаційну службу Святого престолу повідомила італійська інформаційна аґенція ANSA.

«Папа Римський був вдень (у неділю, четвертого липня – Z) шпиталізований в клініку імені Джемеллі (Policlinico Gemelli), де ввечері йому була проведена планова операція у зв'язку з симптоматичним стенозом (дивертикулярно. хворобою кишечника)», – повідомили у Ватикані.

Інформаційна служба Святого престолу запевнила, що 84-річний Понтифік добре переніс операцію, яка була проведена під загальною анестезією. Провів операцію професор Серджо Альф'єрі (Sergio Alfieri) за сприяння професора Луїджі Софо (Luigi Sofo), доктора Антоніо Тортореллі (Antonio Tortorelli) і доктора Роберти Менґі (Roberta Menghi).

Наразі Папа Франціск проходить регулярний післяопераційний курс. За прогнозами, він мав би пробути в клініці Джемеллі щонайменше п’ять днів.

У неділю зранку Франциск ще встиг провести традиційну проповідь, звернувшись до вірних і повідомивши про майбутню поїздку до Угорщини, а потім до Словенії (12-15 вересня).