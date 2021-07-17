Лукашенко погрожує Литві контрабандою радіоактивних матеріалів і наркотиків.

Раніше білоруський лідер реалізував свої погрози щодо потоку нелеґальних мігрантів до ЄУ.  

 

                                    Ґабріелюс Ландсберґіс

 

Білорусія погрожує Литві контрабандним провезенням до країни радіоактивних матеріалів. З таким твердженням виступив у суботу, 17 липня, на засіданні ради правлячої партії «Союз Вітчизни – Християнські демократи Литви» (Tėvynės sąjunga — Lietuvos krikščionys demokratai) міністр закордонних справ балтійської республіки Ґабріелюс Ландсберґіс (Gabrielius Landsbergis), котрий одночасно є головою партії.

 

«Лукашенко погрожує контрабандою до Литви радіоактивних матеріалів, контрабандою наркотиків через Литву», – стверджував він. За словами глави зовнішньополітичного відомства, ці погрози є інструментом гібридної війни проти Литви. «Півтора місяці тому таким інструментом був захоплений літак, який змусили приземлитися в Мінську. Сьогодні ним стали міґранти. Він (Лукашенко – Z) може ще придумати якісь нові інструменти», – припустив Ландсберґіс.

 

Нагадаємо, що наприкінці травня лідер Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що його країна була «бар'єром на шляху перекидання наркотиків і нелеґальних міґрантів до Литви, через яку нелеґали продовжують шлях до Європи». «Проте з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити», – застеріг тоді Лукашенко.

 

Після цього наплив нелеґальних міґрантів до Литви з боку Білорусі стрімко зріс. Ландсберґіс запропонував Євроунії запровадити нові санкції щодо Білорусі у зв'язку з її роллю в розпалюванні міґраційного кризи. «Використання міґрації як зброї проти країн ЄУ є навіть цинічнішим, ніж викрадення літака Ryanair. Я впевнений, що наші скандинавські і балтійські колеги погодяться, що режими, які використовують міґрантів як зброю в гібридній війні, повинні отримати болючу і узгоджену відповідь з боку ЄУ», – процитував слова Ландсберґіса інформаційний портал Delfi.

17.07.2021

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