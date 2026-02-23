Вбивство наркобарона в Мексиці спровокувало безлади.

Збройні сили Мексики ліквідували «Ель Менчо» – лідера одного з найбільших наркокартелів країни.

Глава відомого своєю жорстокістю мексиканського наркокартеля «Халіско Нове покоління» (Cártel de Jalisco Nueva Generación – CJNG) 60-річний Немесіо Осеґера Сервантес (Nemesio Oseguera Cervantes), він же «Ель Менчо» (El Mencho), був убитий під час військової операції мексиканської армії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Міністерства оборони Мексики.

Мексиканське військове відомство розповіло, що операція проводилася у місті Тапальпі на заході країни. «Ель Менчо» помер від отриманих ран під час повітряного транспортування до шпиталю. За даними Міноборони, було вбито ще чотирьох членів картелю, двох тяжко поранено. Серед мексиканських військовиків – троє поранених. Міноборони Мексики також визнало, що США передали дані, які посприяли підготовці операції.

Аґенція Reuters повідомила, що свіжо створена оперативна група під керівництвом американських військовиків відіграла певну роль у рейді, який очолили та здійснили мексиканські силовики. Речниця Білого дому Керолайн Левітт (Karoline Leavitt) пізніше опублікувала в соціальних мережах інформацію про те, що Сполучені Штати надали розвідувальну підтримку.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про плани атакувати мексиканські наркокартелі. На цьому тлі мексиканський уряд посилив кампанію боротьби з ними, прагнучи показати Білому дому, що поважно налаштований зупинити наркотрафік, що йде до Сполучених Штатів через кордон.

Немесіо Осеґера – колишній поліціянт. Він створив наркосиндикат CJNG 2010 року в штаті Халіско, який згодом поширив свій вплив по всій країні. З часом CJNG переріс в потужну злочинну організацію, яка не боялася прямих сутичок з державними силами безпеки. Синдикат відповідальний за контрабанду до США значних обсягів кокаїну, метамфетаміну та фентанілу. Вашінґтон оголошував нагороду в 15 млн доларів за інформацію, яка б допомогла встановити місцезнаходження «Ель Менчо».

Після повідомлення про смерть наркобарона, щонайменше у п'яти мексиканських штатах, включно з Халіско, спалахнули заворушення. Місцеві жителі та регіональна влада повідомляють про підпали автомобілів та перекриття вулиць – поширену тактику наркокартелів.

У штаті Халіско було запроваджено режим надзвичайного стану. У деяких районах призупинено роботу громадського транспорту, а місцевим мешканцям рекомендовано не полишати своїх помешкань. Найбільше підпалів зафіксовано у столиці штату Гвадалахарі – місті, де лише через кілька місяців має пройти чемпіонат світу з футболу.

На популярному пляжному курорті Пуерто-Вальярта штату Халіско перелякані туристи в соціальних мережах описували місце свого перебування як «зону бойових дій». Вони публікували знимки, на яких видно, як потужні клуби чорного диму піднімалися в небо з-за затоки.

Через безлади летовища Пуерто-Вальярти та Гвадалахари тимчасово не приймають рейси. У соціальних мережах поширюються відео з пасажирами, які намагаються знайти укриття у будівлях аеропортів.