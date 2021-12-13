Гогілашвілі звільнили із МВС після сварки на блокпосту.

 

Заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі звільнили з посади після його скандального спілкування із правоохоронцями на блокпосту при в'їзді до Донецької області.

 

 

Про це йдеться у розпорядженні №1639-р, підписаному прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем 13 грудня.

 

У документі зазначено, що Гогілашвілі звільняють із посади на підставі особистої заяви.

 

Кілька днів тому в Youtube з'явилося відео, на якому Гогілашвілі на в'їзді в Донецьку область скандалить із правоохоронцями, котрі зупинили його автомобіль на блокпосту. Чиновник обурився, що його не впізнали, і пообіцяв персоналові неприємності.

 

Згодом виявилося, що Олександр Гогілашвілі є чоловіком помічниці Президента України Володимира Зеленського – Марії Левченко. До 2015 року він був громадянином Росії, провадив спільні проєкти із боксером партії "Єдіная Росія" Миколою Валуєвим.

 

В інтернеті можна знайти кілька фотографій, на яких Гогілашвілі та Левченко зазнимковані з Зеленським. Частина знимок пов'язана з діяльністю Міжнародної антинаркотичної асоціації, котрою кілька років керував теперішній віцеміністр. На одній зі світлин позаду трійки видно російську символіку – триколор і двоголового орла.

 

 

Сам Зеленський називав Марію Левченко серед найближчих помічників, яким він довіряє.

 

"Мені потрібні помічники. У мене їх аж двоє цих помічників – Марія Левченко, яка була моїм помічником, коли працював продюсером, і Сергій Шефір, якому я довіряю", – говорив Президент на пресконференції у травні 2020-го з нагоди річниці свого обрання на посаду.

 

Журналіст Юрій Бутусов іще до теперішнього скандалу писав, що Марія Левченеко брала участь в Офісі Президента у нараді з приводу "вагнерівців".

 

Сам Гогілашвілі підтвердив, що особисто писав заяву про звільнення. Він написав у Facebook: "Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити. Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки".

 

13.12.2021

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