Скандальний замміністра МВС є другом "Кварталу 95", його дружина - помічниця Зеленського.

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який напередодні вчинив сварку із поліціятами на блокпосту на Донеччині, є чоловіком помічниці Президента Ураїни Володимира Зеленського Марії Левченко.

Про це повідомляє BBC News Україна.

Як кандидат на посаду заступника міністра Олександр Гогілашвілі вказав у своїй декларації Марію Левченко як свою дружину.

В інтернеті можна знайти кілька фотографій, на яких Гогілашвілі та Левченко зазнимковані із Зеленським. Частина знимок пов'язана із Міжнародною антинаркотичною асоціацією, котрою кілька років керував теперішній віце-міністр. На одній зі світлин позаду трійки видно російську символіку - триколор і двоголового орла.

Сам Зеленський називав Марію Левченко серед своїх двох помічників, яким "він довіряє".

"Мені потрібні помічники. У мене їх аж двоє цих помічників - Марія Левченко, яка була моїм помічником, коли працював продюсером, і Сергій Шефір, якому я довіряю", - говорив президент на пресконференції у травні 2020 з нагоди річниці свого обрання на посаду.

На цій же пресконференції Володимир Зеленський заявляв, що "жодного кума чи військового друга я не буду призначати. Жодного кума чи військового друга я не призначив".

Водночас, із тієї ж таки декларації випливає, що Марія Левченко в Офісі Президента не працює. А зарплатню досі отримує у ТОВ "Квартал 95".

Іще до теперішнього скандалу журналісти-розслідувачі та відвідувачі Офісу Президента інформували, що Марія Левченко - офіційно не працевлаштована, без допуску до державної таємниці - брала участь у нарадах Володимира Зеленського на Банковій.

Зокрема, журналіст Юрія Бутусов свідчив, що Левченко була присутня під час розмови колишнього керівника розвідки Василя Бурби та очільника Офісу Президента Андрія Єрмака під час обговорення фінального етапу спецоперації з затримання "вагнерівців"!

Президент України Володимир Зеленський публічно відмежовується від поведінки Олександра Гогілашвілі - керівник держави закликав Міністерство внутрішніх справ та уряд звільнити грубіяна.

"Демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, й тих, хто їм підпорядковується. Без рівності в гідності та у праві на повагу. На мій погляд, на інцидент за участю заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі може бути лише одна реакція. Прошу міністра внутрішніх справ та Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС. Упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником. Хай там що, відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини. Незалежно від займаної посади, соціального статусу чи будь-яких інших обставин", - написав Зеленський у Facebook.

Олександр Гогілашвілі працює у Міністерстві внутрішніх справ із 2019 року.

Згідно з офіційною інформацією на інтернет-сторінці МВС, Гогілашвілі Олександр Генріхович народився 26 грудня 1973 року у Грузії. У 2018-2019 роках працював соціальним працівником міжнародної громадської організації "Центр здорової молоді". У 2019-му закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Облік та оподаткування", у 2020-му - Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Право".

Офіційна сторінка МВС не подає подробиць про те, чи Гогілашвілі займався до 2018 року.

Натомість, як пише видання Цензор.НЕТ, Гогілашвілі мав російське громадянство і лише у 2015-му отримав український паспорт. Підстава: подружній союз із громадянкою України.

У кеші з соціальної сторінки "Однокласнікі" на персональному профайлі Гогілашвілі можна знайти фотографії з Росії, зокрема, з боксером-політиком Олександром Валуєвим. Російський супертяж підтримував діяльність антинаркотичної організації, до котрої мав стосунок Гогілашвілі.

Центр журналістських розслідувань стверджує, що Олександр Гогілашвілі досі має російський паспорт і чинний індивідуальний податковий номер.

Олександр Гогілашвілі розповідав виданню "Бабель", що він познайомився із Валуєвим завдяки соціальним проєктам.

"На цьому ґрунті познайомилися, я взагалі давно займаюся соціалкою - це не робота, це частина мого життя, саме життя. Микола запропонував займатися соціалкою в просуванні його безкоштовних шкіл боксу в Ленінградській області, плюс я займався спортом, на тому власне і зійшлися. Разом займалися онкохворими дітками, я привозив до них зірок спорту і кіно".

Гогілашвілі стверджує, що так само запізнався і з Володимиром Зеленським - колишня зірка "95 кварталу" брала участь у заходах, організованих Міжнародною антинаркотичною асоціацією.