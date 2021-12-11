МВС проводить розслідування через грубість замміністра на блокпосту при Донеччині.

 

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський ініціював розслідування через інцидент на блокпосту в Донецькій області за участю заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі.

 

 

Про це Монастирськй написав на своїй сторінці у Facebook.

 

"Через події на блокпосту в Донецькій області за участю заступника міністра Олександра Гогілашвілі мною ініційовано перед прем'єр-міністром України і урядом питання про проведення дисциплінарного провадження, під час якого повинні бути встановлені всі обставини і зроблені висновки. На період дисциплінарного провадження буду пропонувати уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади, для чого підписав відповідне подання до Кабінету Міністрів України", - повідомив Монастирський.

 

Міністр поінформував, що він особисто вивчить усі деталі інциденту і вдасться до належних управлінських рішень.

 

Раніше в Youtube з'явилося відео, на якому Гогілашвілі на в'їзді в Донецьку область поскандалив із правоохоронцями, котрі зупинили його автомобіль на блокпосту. Візитер обурився, що його не впізнали і пообіцяв персоналові неприємності.

 

"Я вважаю неправильним, що ти не знаєш обличчя заступника міністра внутрішніх справ. Повне невиконання субординації! Я не повинен тут, б** витрачаючи час та пояснювати тобі, що я заступник міністра", – обурився Гогілашвілі.

 

На відео видно, що заступник міністра, правдоподібно, застосував силу до одного з правоохоронців.

 

Сам Олександр Гогілашвілі заявив, що нічний інцидент - то була "надмірна емоційність". Він попросив пробачення за скоєне.

 

11.12.2021

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