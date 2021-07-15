Верховна Рада прийняла відставку Авакова.

За відставку Арсена Аваква з посади міністра МВС у Верховній Раді проголосував 291 депутат. Таким чином скінчилася ера його керівництва відомством, яка тривала понад сім років.

Нагадаємо, що Арсен Аваков написав заяву про звільнення з посади міністра два дні тому – 13 липня. Одразу після цього стало відомо, що Президент Зеленський пропонує зайняти місце Авакова голові комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денисові Монастирському. Той, своєю чергою, пропозицію прийняв.

«Я прийняв найскладніше рішення в своєму житті. Відповісти «так» на пропозицію Президента очолити Міністерство внутрішніх справ. Це відбулося буквально кілька хвилин тому. Я розумію, на яку жертву іду як людина, як політик, але я зробив цей вибір і буду претендувати на цю посаду», – заявив Монастирський.