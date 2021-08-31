Колишній заступник Луценка став другою особою у МВС.

Кабінет Міністрів призначив Євгенія Єніна першим заступником міністра внутрішніх справ України.

Таке розпорядження опубліковане на урядовому порталі. Воно датоване 30 серпня.

"Призначити Єніна Євгенія Володимировича першим заступником міністра внутрішніх справ України з 7 вересня 2021 року", – йдеться у повідомленні.

Євген Єнін із квітня 2020 року працював заступником міністра закордонних справ.

У 2016–2019 роках був заступником генерального прокурора при Юрієві Луценку.

Перед тим працював на дипломатичній службі. Із листопада 2012 року до грудня 2014 року був радником посольства України в Італії, після чого до червня 2016 року виконував функції посланника в Італії.