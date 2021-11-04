"Свинство" і "нісенітниця": Аваков уперше виступив із критикою Зеленського.

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков уперше з моменту початку своєї співпраці з Володимиром Зеленським у 2019 році гостро розкритикував політику Президента. Аваков дав інтерв'ю телеканалові "Україна 24", під час котрого висловив невдоволення роботою РНБО зі "штампування" санкцій, профанацією з відбором кадрів до уряду. Також колишній голова МВС зізнався, що до нього зверталися з проханнями не бути прискіпливим до депутатів "Слуги народу", котрі порушували правила дорожнього руху.

Зокрема, Аваков назвав "неприпустимими" останні рішення Ради національної безпеки та оборони України..

"Коли РНБО перетворилася на хайпі на штампування санкцій. Це було неприпустимо. Я не хотів у цьому брати участь. Кожна РНБО, я приходив і чекав... Мені за п'ять хвилин до цього давали папку. Я відкривав і уважно читав. Потім підводив голову і говорив: "Цю фірму внесено сюди на підставу чого?". Мені кажуть: подивіться, що там є оперативна довідка. У мене такими оперативними довідками весь стіл завалено! Половина з них неправда, а половину треба доопрацьовувати… Я говорю Данилову: "Це вже свинство! Ви зараз з голосу назвали, а цих прізвищ у цій папці немає". А він: "Ми не встигли розмножити", – розповів колишній міністр.

Авакову дивно, що інструменти РНБО використовують для покарання громадян України.

"Це гігантська проблема, це спрощення ситуації. У моєму розумінні, санкції проти громадян України запроваджувати не можна. Україна має право захищатись санкціями від будь-яких іноземних агентів впливу, громадян, фірм, компаній. На першому та другому РНБО у нас була дискусія на цю тему. Кілька людей виступило. Але це не було підтримано", – розповів Аваков. При тім він додав, що не протестує проти санкцій стосовно Віктора Медведчука, бо там ситуація направду неоднозначна.

Арсен Аваков також розкритикував безугавні зміни в уряді.

"У нас призначили три місяці тому першого віце-прем'єр-міністра та міністра економіки (йдеться про Олексія Любченка, – Z). За три місяці зняли, провели обшуки, щось там знайшли. Нічого ніхто нікому не пояснив. Призначили нового. Так не працює! У міністерстві мають працювати професіонали та фахівці. Вони не повинні бути тримісячними "клушами", яких впустили посидіти і потім знову", – сказав колишній голова МВС.

Арсен Аваков повідомив, що під час липневих затримань народних депутатів, які порушували правила дорожнього руху, з ним порушували тему про притягнення їх до відповідальності.

"Мені кажуть: "А навіщо поліцейські спеціально зупиняють депутатів від "Слуги народу"?" Чому так виходить, мені кажуть, що цього тижня три депутати – пам'ятаєте, була історія: одного у Львові затримали, потім іншого, потім третього. Я кажу, бо це їхня робота, а ви думайте, як підбирати депутатів, щоби були адекватними, а не [зупиняти чи не зупиняти]", – заявив Аваков.

Арсен Аваков стверджує, що саме через розбіжності з президентською командою він позбувся своєї посади. І нібито саме він ініціював відставку.

"Я пропрацював два з лишком роки доти, доки не побачив, що моя компетентність, напевно, не може реалізувати себе далі. Це спричинило відставку. Я не хочу брати участь у речах, з якими я не згоден. Я вмію говорити "ні ", і це не всім подобається. Я кажу "так не можна", і це не всім подобається. До мене міг звернутися Президент і сказати: яка ваша точка зору? Я кажу: "Це повна нісенітниця, так робити не можна". Це може не всім подобатися", – сказав голова МВС.

"Ми сіли та переговорили з Президентом – дуже відкрито. Я сказав йому: "Це за вас голосували 73%, це на вас відповідальність, тому я жодною мірою не хочу дискутувати і не маю права. Моя думка така, ваша – така. Правильно мені йти у відставку, а вам намагатися знаходити інші рішення", – розповів ексміністр.