Заступником голови Івано-Франківської ОДА став поліцейський зі стажем.

Співробітник органів внутрішніх справ з понад 27-річною вислугою Віталій Ільчишин призначений заступником голови Івано-Франківської облдержадміністрації. Відповідне розпорядження № 336-к оприлюднили на сайті Івано-Франківської ОДА.

Відповідно до тексту документа, Віталія Ільчишина призначено у порядку переведення з Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, де він працював на посаді першого заступника начальника управління.

Напередодні, 21 жовтня, Віталій Ільчишин взяв участь у публічному заході: урочистому випуску слухачів курсів підготовки поліцейських на території Прикарпатського факультету НАВС Національної академії внутрішніх справ.

4

Е-декларацію кандидата на цю посаду Ільчишин подав ще 7 червня, коли Івано-Франківську ОДА очолював Андрій Бойчук. Кабімін погодив призначення 15 вересня.

За даними івано-франківських медіа, до 2014 року Віталій Ільчишин проходив службу начальника управління МВС в Івано-Франківській області. У 2014 році був звільнений на підставі Закону України «Про очищення влади», проте надалі поновився на посаді через суд.

Відповідно до декларації, Ільчишин є співвласником телекомпанії «Шанс» у Калуші та був співзасновником адвокатського об'єднання «Астрея ОВС».

За даними Опендатабот, ТзОВ «Телерадіокомпанія «Шанс» заснована у 1999 році, у рівних частинах належить Віталію Ільчишину та БоричуЧервоному, який до кінця 2020 року був власником ТзОВ «Завод-Техмаш».

Фото if.gov.ua, firtka.if.ua