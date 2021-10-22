Заступником голови Івано-Франківської ОДА став поліцейський зі стажем.

 

Співробітник органів внутрішніх справ з понад 27-річною вислугою Віталій Ільчишин призначений заступником голови Івано-Франківської облдержадміністрації. Відповідне розпорядження № 336-к оприлюднили на сайті Івано-Франківської ОДА.

 

 

Відповідно до тексту документа, Віталія Ільчишина призначено у порядку переведення з Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, де він працював на посаді першого заступника начальника управління.

 

Напередодні, 21 жовтня, Віталій Ільчишин взяв участь у публічному заході: урочистому випуску слухачів курсів підготовки поліцейських на території Прикарпатського факультету НАВС Національної академії внутрішніх справ.

 

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Е-декларацію кандидата на цю посаду Ільчишин подав ще 7 червня, коли Івано-Франківську ОДА очолював Андрій Бойчук. Кабімін погодив призначення 15 вересня.

 

За даними івано-франківських медіа, до 2014 року Віталій Ільчишин проходив службу начальника управління МВС в Івано-Франківській області. У 2014 році був звільнений на підставі Закону України «Про очищення влади», проте надалі поновився на посаді через суд.

 

Відповідно до декларації, Ільчишин є співвласником телекомпанії «Шанс» у Калуші та був співзасновником адвокатського об'єднання «Астрея ОВС».

 

За даними Опендатабот, ТзОВ «Телерадіокомпанія «Шанс» заснована у 1999 році, у рівних частинах належить Віталію Ільчишину та БоричуЧервоному, який до кінця 2020 року був власником ТзОВ «Завод-Техмаш».

 

Фото if.gov.ua, firtka.if.ua

22.10.2021

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