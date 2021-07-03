Дональд Туск повернувся у польську політику.

Експерзидент Європейської ради очолив найбільшу опозиційну партію в Польщі – «Громадянську платформу».

 

 

Колишній президент Європейської ради, експрем'єр Польщі і лідер Європейської народної партії 64-річнй Дональд Туск повертається до активної політичної діяльності в Польщі. Про це він повідомив в суботу, третього липня на з'їзді найбільшої польської опозиційної партії «Громадянська платформа» (ГП). Під час з’їзду чинний лідер партії Борис Будка (Borys Budka) оголосив про свою демісію і те, що його на посаді замінить Туск.

 

«Я повернувся на 100%. Те, з чим я тут зустрівся, починаючи від рішення Бориса Будки, це було сильнішим за моє особисте прагнення повернутися до боротьби, тому що це дало мені віру в те, що я можу працювати з людьми, які дійсно хочуть зробити щось гарне, незважаючи на особисті інтереси. Сьогодні в Польщі править зло, і ми готові боротися проти цього зла», – процитувало слова Туска Polskie Radio24.

 

Нагадаємо, що початку 2000-х Туск виступив одним зі засновників партії «Громадянська платформа», яка дотримується ліберально-консервативної ідеології. З 2003 Туск став її головою. Успіх прийшов до нього і його політичних соратників 2007 року, коли ГП перемогла на позачергових парламентських виборах. Туск став прем'єром і обіймав цю посаду до вересня 2014 року, коли він був обраний президентом Євроради і змушений був відмовитися від посад в країні. У сучасній польській історії ще не було політика, який зміг би протриматися в кріслі глави кабміну такий тривалий термін.

 

Після відходу Туска з польського політичного життя ГП швидко втратила лідируючі позиції і в 2015 році програла парламентські вибори своєму головному конкурентоіві – консервативній партії Ярослава Качинського «Право і справедливість», яка залишається при владі досі.

 

Як повідомляють місцеві ЗМІ, польська опозиція пов'язує з поверненням Туска великі надії, оскільки за минулі сім років їй не вдалося яскраво себе проявити. Найближчі парламентські вибори відбудуться в Польщі 2023 року. Роком раніше пройдуть вибори органів місцевого самоврядування.

03.07.2021

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