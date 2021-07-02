Через Sea Breeze Росія вивела в море весь Чорноморський флот.

Навчання України й НАТО в Чоному морі триватимуть до 10 липня.

Росія вивела в море весь склад Чорноморського флоту, налякавшись військових навчань Sea Breeze-2021, в яких беруть участь Україна і країни НАТО. Про це повідомив російський інформаційний портал lenta.ru.

Цю інформацію підтвердив речник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. За його словами, Росія «показує свої аґресивні наміри», але світова спільнота «демонструє свою солідарність з Україною». Він також оцінив російський флот, сказавши, що його потенціал «набагато поступається» силам союзників Києва.

«Ми бачимо, що для спостереження за навчаннями Росія вивела в море майже весь наявний корабельний склад, який виконує не притаманні для нього завдання. Країна-аґресор намагається продемонструвати, що вона готова до відстоювання своїх інтересів із використанням військової сили. Але РФ явно не вистачає сил і засобів у Чорному морі», – заявив Скібіцький.

Тим часом контрадмирал російського ВМФ Владимир Захаров запевнив, що наявних сил і засобів Чорноморського флоту Росії досить для відбиття агресії НАТО. «В Чорне море ніхто не полізе. Чорне море перекривається нами вздовж і впоперек. Зайти туди – це значить підставитися. І все, на цьому справа закінчиться», – застеріг Захаров у коментарі для російського інформаційного порталу «Газета.Ру».

Sea Breeze-2021 – наймасштабніші за всю історію міжнародні військові навчання, які проводяться в Україні. Навчання почалися 28 червня в Чорному морі і триватимуть до 10 липня. У них беруть участь 5 тисяч військовиків з 32 країн, а також 32 кораблі, 40 літаків і 18 команд спецоперацій і дайвінґових груп.

Військові навчання Sea Breeze проводяться в Україні з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співпрацю в галузі оборони і військових відносин між Міністерствами оборони США та України. В ході них відпрацьовуються морські і сухопутні маневри.