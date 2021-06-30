Зеленський подав до Верховної Ради ескіз герба, що не переміг на конкурсі.

Апарат Верховної Ради оприлюднив текст законопроєкту про великий Державний Герб України, внесесений напередодні Президентом Володимиром Зеленським. Як випливає із додатків, керівник держави пропонує затвердити символіку, котра вже давно неофіційно використовується в Україні – на якій козак і лев зображені поруч. Відтак Зеленський проіґнорував результати торішнього конкурсу, який визначив переможцем інакший проєкт.

29 червня текст законопроєкту з додатками опублікували на офіційному сайті Верховної Ради.

Документ містить опис Великого герба: "Державний Герб України є державним символом України, головним елементом якого є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України) золотого кольору, розміщений на синьому п'ятисторонньому щиті із заокругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою; над щитом – зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту; щит тримають: з лівого боку – лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого – воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького); під щитом – стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою – два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини пурпурового кольору зі стилізованим листям пурпурово-золотого кольору", – йдеться в описі.

У документі зазначається, що великий Державний Герб має прикрашати: офіційні символи Президента, велику державну печатку України, печатки Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Конституційного та Верховного судів, фасади будівель резиденції Президента в Києві, фасади будівель ВР, Кабміну, КСУ та Верховного Суду, а також зали засідань ВР та грошові знаки України за рішенням Національного банку.

Нагадаємо, Президент Укарїни Володимир Зеленський оголосив про подання законопроєкту під час урочистого засідання Верховної Ради з оказії 25-ої річниці схвалення Конституції. Він висловив жаль, що Україна досі не затвердила Великого герба – хоча це є вимогою Конституції.

"За ці роки було багато конкурсів, суперечок, сварок, думок і різних бачень. Це нормально, це демократія! Я гадаю, що у рік 30-ліття Незалежності і 25-ліття Конституції потрібно у цьому питанні нарешті поставити крапку", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у листопаді Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на найкращий ескіз Великого державного герба України оголосив переможців. Першу премію отримав художник Олексій Кохан.

Міністр культури Олександр Ткаченко коментував: ескіз-переможець містить усі обов’язкові елементи для Великого державного герба – герб Війська Запорозького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого (Малий державний герб).