Разумков скликав позачергову сесію ВР на 23 серпня.

 

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков скликав позачергову сесію ВР на 23 серпня.

 

 

Про це йдеться в розпорядженні Голови ВР, опублікованому на інтернет-сторінці парламенту.

 

Народні депутати планують схвалити звернення від імені Верховної Ради до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках "Кримської платформи" для протидії агресії Російської Федерації.

 

Як повідомила пресслужба парламенту, Разумков скликав сесію у зв’язку з вимогою 156 народних депутатів.

 

Між тим Президент України Володимир Зеленський ініціював позачергову сесію ВР, щоб вона затвердила Великий Герб України. Копію президентського звернення опублікував народний депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

 

"Президент ініціює скликання позачергової сесії (не пізніше 23.08) для голосування щодо великого герба. Навіщо? 300 голосів без "ОПЖЗ" ж ніяк... Аби було шоу", – прокоментував Юрчишин.

 

UPD. Згодом прес-секретарка Разумкова Ольга Туній повідомила: спікер скликав позачергову сесію для голосування за Великий Герб на 14:20 24 серпня.

 

18.08.2021

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