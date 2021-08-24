ВР затвердила проєкт Великого Державного Герба в першому читанні.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №5712 "Про великий Державний Герб України" на позачерговій сесії парламенту 24 серпня.

Таке рішення підтримало 257 народних депутатів.

Згідно із текстом проєкту закону, великий Державний Герб України є державним символом України, головним елементом якого є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України) золотого кольору, розміщений на синьому п'ятисторонньому щиті із заокругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою; над щитом – зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту. Щит тримають з лівого боку – лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого – воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького). Під щитом – стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Під стрічкою – два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини пурпурового кольору зі стилізованим листям пурпурово-золотого кольору. Зображення лева та воїна-козака виконані золотим кольором з елементами пурпурового.

Зазначається, що Великий Державний Герб України обов’язково відтворюється на офіційних символах Президента України, Великій Державній Печатці, печатках Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Конституційного Суду, Верховного Суду, фасаді будівлі резиденції Президента у Києві, фасадах будівель ВР, уряду, КС, ВС, залі засідань парламенту, а також на грошових знаках за рішенням Національного банку.

Водночас документом забороняється відтворення зображення великого Державного Герба у символіці політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, юридичних та фізичних осіб, використання або імітування його зображення у рекламі, крім соціальної реклами щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України, використання зображення великого Державного Герба України у перевернутому вигляді чи в інший спосіб, що виражає наругу та зневагу до нього.

Крім цього, забороняється розміщення на зображенні великого Державного Герба написів чи зображень незалежно від способів їх нанесення та змісту.

Президент України Володимир Зеленський власною персоною аґітував за схвалення проєкту герба.

"Така держава, як Україна, точно заслуговує на ще один символ", - сказав Зеленський на засіданні ВР, згідно з повідомленням Укрінформу.

Він додав, що відповідний законопроєкт мав би представляти перший Президент України Леонід Кравчук. "Це його ідея, його мрія... Нехай буде здоровим", - зазначив Зеленський.

“На мою думку, дуже важливо не лише відзначати появу державності, але і об’єднуватися для її збереження. Нашу велику українську сім’ю єднає родина державних символів України. Це три брати - Державний Прапор України, Державний Герб і Державний Гімн. Вони пов’язані статтями Конституції України, і пов’язані на рівні національної підсвідомості”, - так агітував керівник держави.

Зі слів Зеленського, Гімн України - це наша душа, мудрість наступним поколінням. “Ми думали, що запанували у своїй сторонці, та сьомий рік поспіль ми кладемо душу і тіло за нашу свободу, сім років поспіль ми це робимо. Бо забули, що далеко не всі вороженьки згинули як роса на сонці, але ми не забули, якого ми роду. А отже нам точно усміхнеться доля”, - сказав Президент.

Він зауважив, що “наша доля - це наш герб”. “Вона закарбована тисячу років тому на тризубі великого київського князя Володимира, що є і сучасним Гербом України. Це простий шифр з чотирьох букв. Хтось його, напевно, не бачить, а хтось точно знає це - це ВОЛЯ. Бо наша доля бути вільними. А наша воля - це наш Український Прапор. І це точно знають Краматорськ, Маріуполь, Слов’янськ, Лисичанськ та ще десятки звільнених від окупантів міст та сіл Донбасу”, - сказав Зеленський.

Проєкт Великого герба в першому читанні підтримали: 13 нардепів із фракції "Слуга народу", 13 - "Батьківщини", 9 - групи "За майбутне", 16 - групи "Довіра", 6 - позафракційних. Не голосували: фракція "ОПЗЖ", "Європейська солідарність" та "Голос".