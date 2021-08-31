Разумков не бачить у ВР потенціалу для затвердження поданого Зеленським герба.

Голова Верховної Ради вважає, що запропонований президентським законопроєктом №5712 варіант великого Державного Герба у другому читанні не матиме підтримки 300 депутатів.

Про це Дмитро Разумков сказав у телевізійному інтерв'ю, передає "Укрінформ".

"Під час позачергової сесії 24 серпня, ініційованої Президентом до Дня Незалежності, була можливість прийняти його лише в першому читанні, бо в багатьох колег є зауваження до цього макета. Я думаю, що дискусія щодо нього триватиме… Станом на сьогодні я не бачу 300 голосів, об’єктивно, це показав зал Верховної Ради. Будемо дивитися, яким буде кінцевий макет", – заявив Разумков.

Він припустив, що народні депутати подаватимуть свої правки до макета великого Держгерба. І водночас зауважив, що до кожної правки потрібні пропозиція, опис, а також висновки геральдистів. "Це буде серйозна дискусія", – переконаний Голова ВР.

Верховна Рада на позачерговій сесії 24 серпня ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №5712 "Про великий Державний Герб України" – 257 народних депутатів проголосували "за". Для затвердження великого Державного Герба потрібні голоси не менш ніж двох третин конституційного складу Верховної Ради – принаймні 300 депутатів.