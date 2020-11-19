Мінкульт із Мін'юстом вибрали ескіз Великого Герба для України.

Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного герба України оголосив переможців. Першу премію отримав художник Олексій Кохан.

Про це повідомив на брифінгу міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає "Укрінформ".

"Журі отримало 125 робіт. З них до конкурсу було допущено 112 робіт. Пройшло кілька турів голосування, в результаті визначено переможця. Не було призначено другу премію, проте було призначено третю премію. Я радий, що сьогодні оргкомітет ухвалив рішення і було обрано переможця. І цей переможець Олексій Кохан. Відповідно з ним Мінкульт укладе угоду", – сказав Ткаченко, співголова конкурсу.

Міністр юстиції Денис Малюська додав, що "далі буде підготовлено технічний опис та юридичні нюанси використання проєкту великого Державного герба".

"Напрацювання будуть передані від Кабміну до Верховної Ради. Далі народні депутати опрацюють і зареєструють відповідний законопроєкт. Відтак порядок використання, опис держсимволів, зокрема великого Державного герба буде оформлений законом", – повідомив Малюська, ще один співголова конкурсу.

Міністр Ткаченко розповів у Facebook, що процес визначення переможців здійснювався членами журі на чолі з Андрієм Гречилом, автором ескізу Малого герба. "Усі є фахівцями з геральдики, історії, юриспруденції та мистецтвознавства", – запевнив Ткаченко.

Голова Мінкульту підкреслив, що ескіз-переможець містить усі обов’язкові елементи для Великого Державного герба: герб Війська Запорозького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого (Малий Державний герб).

Олександр Ткаченко нагадав, що Великий герб мають затвердити конституційною більшістю. "Довга історія з визначенням ескізу Великого гербу має усі шанси нарешті завершитись", – мріє міністр.

Кабінет Міністрів 30 вересня ухвалив постанову про проведення конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного герба України. Згідно з постановою, до 1 грудня 2020 року Міністерство культури та інформаційної політики має подати Міністерству юстиції пропозиції за результатами конкурсу для врахування їх під час розроблення проєкту закону України "Про державні символи України". Уряд утворив організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу; співголовами оргкомітету призначили Олександра Ткаченка і Дениса Малюську.

Конкурс тривав із 1 жовтня до 1 листопада. На засіданні 11 листопада Кабінет Міністрів врегулював питання виплати премій переможцям конкурсу на найкращий ескіз: перша премія – 100 тис. грн; друга премія – 50 тис. грн; третя премія – 30 тис. грн.