Зеленський уніс до ВР проєкт закону про Великий Герб і закликав затвердити негайно.

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону про Великий Державний Герб України та визначив його як невідкладний.

Керівник держави підписав проєкт закону на урочистому засіданні ВР з нагоди Дня Конституції, повідомляє "Укрінформ".

"Відповідно до статті 93 Конституції України я вношу на розгляд Верховної Ради проєкт закону "Про великий Державний Герб України" і визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою", – сказав Зеленський.

Він поінформував, що доповідатиме законопроєкт під час його розгляду на пленарному засіданні ВР перший Президент України Леонід Кравчук.

Зеленський підкреслив, що 28 червня 1996 року поява Конституції України ознаменувала і низку інших важливих речей, зокрема, українська здобула статус єдиної державної мови, а гривня – статус національної валюти.

Крім того, він нагадав, що на найвищому законодавчому рівні були закріплені державні символи: синьо-жовтий прапор, тризуб та гімн "Ще не вмерла України".

Водночас Зеленський констатував, що всі ці роки існує тільки одне незакрите питання – єдиний державний символ, який прямо передбачений Конституцією і якого досі не існує. "Це – Великий Герб України. За ці роки було багато конкурсів, суперечок, сварок, думок і різних бачень. Це нормально, це демократія! Я гадаю, що у рік 30-ліття Незалежності і 25-ліття Конституції потрібно у цьому питанні нарешті поставити крапку", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у листопаді Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного герба України оголосив переможців. Першу премію отримав художник Олексій Кохан.

"Напрацювання будуть передані від Кабміну до Верховної Ради. Далі народні депутати опрацюють і зареєструють відповідний законопроєкт. Відтак порядок використання, опис держсимволів, зокрема великого Державного герба, буде оформлений законом", – повідомив тоді міністр юстиції Денис Малюська, співголова конкурсу.

Міністр культури Олександр Ткаченко зазначав: ескіз-переможець містить усі обов’язкові елементи для Великого Державного герба – герб Війська Запорозького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого (Малий Державний герб).

Голова журі конкурсу на визначення ескізу Великого герба України Андрій Гречило згодом заявив, що такий символ узагалі не потрібен Україні. Гречило певен, що Тризуб є цілком самодостатнім символом, і нашій державі достатньо Малого герба.

"Більшість країн світу мають лише по одному гербу – не великий, не малий, просто один герб. Німеччина, Польща, Канада, Австралія, Королівство Великої Британії та Ірландії – вони мають по одному офіційному гербу. І ніхто не переймається, нічого не домальовує", – сказав геральдист.

Андрій Гречило нагадав, що Верховна Рада передбачила в Конституції Малий і Великий герби, бо мусила йти на компроміс із лівими. "Комуністи були проти малого герба. Для компромісу домовилися затвердити малий, бо це горить, треба на документи, а колись потім буде й великий герб, який враховуватиме й «досягнення соціалізму»", – нагадав він.

Але Верховна Рада вирішила повернутися до цієї теми. "Тут уже в парламенті комусь засвербіло, вони видали постанову... Оскільки аж так кортіло провести конкурс, я пропонував на першому етапі зібрати фахівців і написати концепцію великого герба", – переказав Гречило. Відтак пан Андрій і погодився очолити комісію.

Він зізнався: конкурсні роботи дуже сильно його розчарували. Відтак обрали ту, "що мала цікавіший сюжет, ширший зміст і потребувала менших доробок".