Грецька поліція знайшла викрадену роботу Пікассо.

Картину «Голова жінки» вкрали з атенської галереї дев’ять років тому.

Поліція Греції знайшла картину «Голова жінки» пензля іспанського художника Пабло Пікассо, викрадену понад дев'ять років тому з Національної художньої галереї Атен. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, злодієм, імовірно, виявився 49-річний місцевий мешканець. Його вже арештували.

Робота Пікассо була виявлена у розщелині за 50 кілометрів від Атен. Поруч було знайдено також картину «Млин» нідерландського живописця Піта Мондріана. У Міністерстві культури і спорту Греції підтвердили факт знахідки.

Пабло Пікассо намалював «Голову жінки» 1939 року. Мистець передав картину галереї в Греції 1949 року як нагороду за спротив нацистам в роки Другої світової війни. 2012 року картину було вкрадено. Кількарічні пошуки не дали жодних результатів.

Поліція відновила розслідування пограбування в лютому 2020 року після того як стало зрозумілим, що «Голова жінки» не з'являлася на чорних ринках творів мистецтва і, очевидно, не полишала меж країни. Фахівці оцінили картину в 16,5 млн євро.

Картину «Млин» написав Піт Мондріан 1905 року. Вона була подарована галереї в 1963 році.