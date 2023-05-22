Праві ліберали знову перемогли на парламентських виборах у Греції.

Проте монобільшість їм створити не вдасться, тому через місяць, найімовірніше, відбудуться нові вибори.

На парламентських виборах у Греції керівна праволіберальна партія «Нова демократія» на чолі з прем'єр-міністром, 55-річним Кіріакосом Міцотакісом здобула впевнену перемогу. Як повідомило в ніч проти понеділка, 22 травня, міністерство внутрішніх справ країни, урядова партія змогла заручитися підтримкою 40,8% виборців, чим перевершила навіть найоптимістичніші прогнози.

За інформацією грецької газети «Катимеріні», такий результат на виборах забезпечує «Новій демократії» 145 місць у парламенті. Це трохи менше за абсолютну більшість у 300-місцевому парламенті Греції. Нагадаємо, що за результатами попередніх парламентських вборів, які відбулися 2019 року, партія диспонувала 158 мандатами, тобто мала більшість у законодавчому органі.

Коаліція радикальних лівих сил «Сіріза» на чолі з колишнім главою уряду Алексісом Ціпрасом, яку партія Міцотакіса усунула від влади за підсумками минулих виборів, цього разу набрала лише 20,1% голосів. 2019 року разу ця партія здобула підтримку 31,53% греків.

Кіріакос Міцотакіс – випускник Гарварда, колишній фінансист. Він завоював популярність серед грецьких виборців зокрема тим, що забезпечив швидке відновлення економіки після пандемії: 8,3% зростання у 2021-му та 5,9% – минулого року.

Щодо російської аґресії уряд Міцотакіса займає чітку проукраїнську позицію. «Ми зайняли бік. Беззастережно. Ми – з Україною проти путінської аґресії. Він (Путін, – ред.) не досягне свого. Він не повинен досягти свого. Це потрібно не тільки Україні, це необхідно, щоб показати всім авторитарним лідерам, що ми не визнаємо історичного ревізіонізму й актів відкритої аґресії, які порушують міжнародні норми», – заявив Міцотакіс, виступаючи в Конґресі США.

Незабаром президентка Греції Катерина Сакелларопулу має запропонувати Кіріакосу Міцотакісу сформувати коаліційний уряд. Однак грецькі політологи припускають проведення позачергових виборів, ґрунтуючись на заявах Міцотакіса, що він не збирається створювати коаліцію з іншими партіями. Таким чином «Нова демократія» планує отримати вже абсолютну більшість у парламенті та сформувати однопартійний уряд.

«Результати голосування показують, що "Нова демократія" має мандат від народу на те, щоби правити твердо і самостійно», – заявив Міцотакіс після оголошення попередніх результатів.

Якщо жодна з партій у новому парламенті не зможе у триденний термін сформувати коаліцію, президент має призначити тимчасовий уряд, який уже приблизно за місяць проведе нові вибори. Причому партія-переможниця позачергових виборів здобуває додатково 50 мандатів. Найімовірніше нові вибори відбудуться 25 червня.