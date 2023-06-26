На повторних виборах у Греції знову перемогли консерватори.

Проте тепер вони вже мають більшості в парламенті.

На повторних парламентських виборах у Греції, які відбувалися в неділю, 25 червня, знову впевнено перемогла керівна консервативна партія «Нова демократія!» (НД) колишнього прем'єр-міністра країни Кіріакоса Міцотакіса. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на дані Міністерства внутрішніх справ Греції. За результатами опрацювання 99,61 відсотка бюлетенів «Нова демократія!» набирає 40,55% голосів.

Друге місце посідає опозиційна ліва партія СІРІЗА експрем'єра Алексіса Ціпраса з результатом 17,84% голосів виборців. Третє місце – у лівоцентристської партії ПАСОК (11,85 відсотка).

Згідно з грецьким законом про вибори, партія, яка посіла перше місце на повторних виборах, отримує як мінімум 20 додаткових депутатських мандатів. А в тому випадку, якщо вона показує результат понад 40%, то бонусні місця зростають до 50. Це означає, що «Нова демократія» зможе отримати в парламенті Греції абсолютну більшість голосів – 158 із 300. Таким чином НД отримає достатньо місць у парламенті, щоби сформувати уряд на другу чотирирічну каденцію.

Праволіберальна партія "Нова демократія" (НД) Кіріакоса Міцотакіса набрала 40,5% голосів, випередивши головного суперника – коаліцію лівих радикалів "Сірізу" – майже на 23 пункти після підрахунку більшості голосів.

Нещодавно створена ультраправа партія «Спартанці» досягла успіху і, зважаючи на все, зуміла подолати тривідсотковий бар'єр, щоб пройти до парламенту.

На попередніх виборах, які відбулися наприкінці травня та проведених за системою пропорційного представництва, Міцотакісу до більшості забракло лише п'ять місць, незважаючи на те, що загалом його партія набрала 41%. Тоді Міцотакіс відмовився формувати коаліційний уряд, наполягаючи на повторному голосуванні. А керівником технічного уряду призначено Іоанніса Сармаса.

55-річний Кіріакос Міцотакіс – випускник Гарвардського університету, колишній фінансист. Він завоював популярність серед грецьких виборців, зокрема тим, що забезпечив швидке відновлення економіки після пандемії: 8,3% зростання у 2021 році та 5,9% – минулого року.

Щодо війни Росії з Україною Міцотакіс дотримується тієї ж позиції, що і вся Євроунія. «Ми зайняли сторону. Беззастережно. Ми – з Україною проти путінської аґресії», – запевнив Міцотакіс, виступаючи в травні у Конґресі США.