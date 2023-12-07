Греція і Туреччина підписали декларацію про дружбу.

Країни домовилися поглибити співпрацю у сфері туризму, торгівлі, енергетики, а також технологій, освіти та міґраційних питань.

 

 

Греція та Туреччина вирішили перезавантажити свої відносини, створивши дорожню карту, яка має розпочати нову еру тісніших зв’язків між двома союзниками по НАТО, але історичними ворогами. Країни мають намір покращити напружені двосторонні відносини за допомогою низки заходів, покликаних зміцнити взаємну довіру. Про це домовилися прем'єрміністр Греції Кіріакос Міцотакіс та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі в Атенах у четвер, сьомого грудня – повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Два державні лідери домовилися зосередитися на розвитку добросусідських відносин, підтримувати відкриті канали зв’язку, шукати заходи зміцнення довіри для усунення джерел напруги у військовій сфері, збільшувати обсяги торгівлі та працювати над проблемами. які їх розділяли, особливо в Егейському морі. За словами Міцотакіса, лідери двох країн підписали відповідну декларацію. Ердоґан, своєю чергою, повідомив, що перемовини були плідними і запросив до Міцотакіса відвідати Туреччину.

 

У перемовинах брала участь низка міністр з обох сторін. Вони домовилися поглибити співпрацю у сфері туризму, торгівлі, енергетики, а також технологій, освіти та міґраційних питань. Крім того, сторони поставили за мету – протягом п'яти років подвоїти торговельний оборот до 10 млрд доларів.

 

У сфері туризму турецькі громадяни зможуть отримувати візи за спрощеною процедурою, щоб відпочивати на десяти грецьких островах, розташованих неподалік Туреччини. Для цього Греція одержала дозвіл у Єврокомісії.

 

Водночас поважні розбіжності між двома країнами зберігаються щодо територіального суверенітету в Егейському морі та прав на видобуток ресурсів з його дна. Проте Міцотакіс висловив сподівання, що обом країнам вдасться їх подолати. А за словами Ердоґана, «немає такої проблеми, яку ми не змогли б вирішити».

 

Сторони домовилися щорічно проводити подібні зустрічі. Попередня зустріч лідерів Греції й Туреччини відбулася 2016 року. Після цього відносини між двома країнами різко погіршилися. Це було пов’язано, зокрема, з тим, що Греція надала притулок багатьом турецьким офіцерам, які взяли участь у путчі проти Ердоґана.

07.12.2023

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