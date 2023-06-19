Понад 300 пакистанців загинули під час аварії судна біля берегів Греції.

У Пакистані оголошено національну жалобу.

Понад три сотні пакистанців загинули під час трощі рибальського судна, яке перевозило нелеґальних імміґрантів до Італії. Про це повідомило видання The Guardian з покликом на твіт офісу голови сенату Пакистану Садіка Санджрані. Ще близько двохсот осіб пропали безвісти.

«Голова сенату Садік Санджрані глибоко сумує у зв'язку з трагічною загибеллю близько 300 пакистанців після трощі човна біля берегів Греції», – йдеться в повідомленні, опублікованому офісом Санджрані у Twitter.

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф написав у Twitter, що розпорядився провести «розслідування на високому рівні для з'ясування обставин інциденту з човном, який затонув». Шаріф оголосив 19 червня днем національної жалоби за загиблими у Середземному морі міґрантами. Він також розпорядився негайно припинити діяльність осіб, які займаються контрабандою людей, заявивши, що вони будуть «суворо покарані». «Я також доручив МЗС Пакистану вжити негайних заходів на всіх рівнях для збору інформації про зниклих безвісти», – додав Шариф.

Наразі відомо, що дев'ятьох підозрюваних було затримано в пакистанській частині Кашміру, звідки родом більшість жертв. Ще одного – у місті Гуджрат, яке вважається плацдармом для переправлення міґрантів. Наразі вони перебувають під слідством.

Кораблетроща біля берегів Греції відбулася ще 14 червня. Пакистанські ЗМІ пишуть, що на рибальському судні перебувало від 500 до 750 осіб. Міністерство закордонних справ Пакистану 17 червня повідомило, що 12 громадян країни вижили. За словами єврокомісара з внутрішніх справ Ільви Йоганссон (Ylva Johansson), трагедія стала однією з найстрашніших у Середземному морі.