У центрі Львова вчинено теракт. Постраждало 25 людей. Одна поліцейська загинула.

У ніч із суботи на неділю, 22 лютого, у центрі Львова вчинено теракт. Після прибуття поліцейських за викликом на місце ймовірного злочину з інтервалом 15 хвилин здетонували два вибухові пристрої. Загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, 25 людей поранені, частина з них перебуває у важкому стані. Окрім цього в прилеглих будинках вибило вікна, пошкоджені службовий автомобіль патрульної поліції та цивільні авто.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що серед поранених є як працівники поліції, так і цивільні.

Також Ігор Клименко повідомив, що станом на 10:20 22 лютого правоохоронці затримали імовірну виконавицю вибуху (на фото). Відомо, що ця жінка є громадянкою України. Її затримали у районному центрі. "Встановлюють інших причетних до теракту, зокрема й замовників", - заявив міністр.



Перший вибух пролунав о 00:28, а другий було чутно об 00:43. На опублікуватих у tg-каналах кадрах з місця подій видно, що пристрій здетонував посеред вулиці на перехресті вул. Данилишина і Шпитальної (з одного боку СІЗО “Бригідка”, з іншого - ТЦ "Маґнус").

У поліції зазначили, що патрульні поліцейські отримали повідомлення про виклик через незаконне проникнення в приміщення на вул. Данилишина. За інформацією СБУ, двоє невідомих чоловіків у темному одязі пошкодили жалюзі та зламали замок на дверях місцевого магазину, після чого проникли всередину приміщення. Після прибуття нарядів патрульної поліції на виклик трапилось два вибухи.

«О 00:30 на номер 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20 у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух. Попередньо встановлено, що загинула 23-річна поліцейська», – йдеться у повідомленні прокуратури.

В Патрульній поліції згодом повідомили, що загибла поліцейська - 23-річна Вікторія Шпилька. Вона була родом з Волині. Освіту здобула у Львівському державному університеті внутрішніх справ, після чого стала до лав патрульної поліції. Почала службу в патрульній поліції на Херсонщині, а з 2023 року – на Львівщині. Восени минулого року вона одружилася. Її чоловік також патрульний.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом терористичного акту, що заподіяв тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 258 ККУ). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 12 років увʼязнення та конфіскація майна.