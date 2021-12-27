У Калуші облаштують реабілітаційний центр для учасників АТО/ООС.

Навесні 2022 року в Калуші, на Івано-Франківщині, облаштують реабілітаційний центр для учасників АТО/ООС «4.5.0. Прикарпаття». Калуська міська рада виділила необхідне приміщення, повідомив співорганізатор проєкту Олег Перегуда.

Приміщення, в якому працюватиме заклад, надала в оренду Калуська міська рада, повідомив учасник російсько-української війни Олег Перегуда.

За його словами, потребу в послугах центру не потрібно доводити: такі заклади актуальні у кожному регіоні. Наразі у реабілітаційного центру «4.5.0. Прикарпаття» є концепція, сайт і план заходів на найближчі пів року. Олег розробив їх після навчального курсу «Підприємництво та лідетрство» для ветеранів в Івано-Франківському національому університеті нафти і газу, що втілюється у межах міжнародного проєкту «Норвегія-Україна. Професійна адаптація. Інтеграція в державну систему». Назву для реабілітаційного центру складає комбінація цифр «4.5.0.», – її військові використовують, щоб повідомити, що все добре, усе спокійно.

Ремонт, щоб облаштувати будівлю, планують здійснити власними силами навесні 2022 року, для отримання коштів на обладнання – наразі подають грантові заявки.

«Будівля розташована у мальовничому куточку на березі річки Лімниці. Це приміщення старої водонасосної станції, збудоване у 1925 році. Там колись стояли насоси для перекачування води. Зараз об’єкт не експлуатується. Навесні плануємо проводити ремонтні роботи, щоб відкрити центр», – розповів Олег Перегуда у коментарі «Суспільному».

У реабілітаційному центрі планують проводити психологічну та фізичну реабілітацію, апітерапію, лікування ПТСР, цивільну адаптацію ветеранів, навчати нових професійних навиків.

«У майбутньому центрі основна увага буде спрямована на відновлення фізичного та психологічного здоров’я. Ми виділяємо три основні напрями реабілітації: психологічну в поєднанні із заходами цивільної адаптації, фізіотерапевтичну реабілітацію та застосування апітерапевтичних процедур і методик, – розповів Олег. – У центрі будуть працювати висококваліфіковані психологи та психотерапевти, які знайдуть підхід до кожного. Серед методик психологічної реабілітації будуть застосовувати психотерапію, когнітивно-поведінкову терапію, експозиційну терапію, систематичну десенсибілізацію».

За його словами, уже є домовленість з директором КНП «Центральна міська клінічна лікарня» в місті Івано-Франківську Масляком Тарасом Романовичем щодо сприяння в роботі центру, наданню консультацій та медичних послуг з реабілітації.

На території поблизу центру облаштують пасіку та апітерапевтичний комплекс (будиночки з умовами для сну на вуликах, – ред.).

«Є люди, які готові брати на себе певні ділянки роботи. Ігор Козак – пасічник, має досвід апітерапії. Ми розмістимо на території центру власну пасіку. Спробуємо заробляти медом для підтримки роботи центру», – зазначив Олег Перегуда.

За його словами, навчання пасічництву може стати ефективною практикою соціалізації учасників АТО/ООС. Їх навчатимуть основ бджолярства та підприємництва: розкажуть, як придбати вулики, як здійснити перший цикл заготівлі меду, займатися апітерапією, фермерством взагалі. Табір з облаштування території центру та пасіки запланували на квітень 2022 року.

Фото naftohimik.info, vikna.if.ua