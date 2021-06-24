У Калуші депутати не підтримали відставку міського голови.

 

Депутати Калуської міської ради не змогли відправити у відставку міського голову Андрія Найду, який подав заяву через стан здоров'я. На сесії міської ради, яка відбулась у четвер, 24 червня, його заяву підтримали лише 6 депутатів із 38.

 

 

Проєкт рішення міської ради на сесії зачитав секретар ради Віктор Гільтайчук. У ньому йшлося про те, щоби взяти заяву міського голови до відома, звільнити його з займаної посади з 24 червня та вивести Андрія Найду зі складу виконавчого комітету. Пропонувалося натомість доручити секретарю міськради тимчасово здійснювати повноваження міського голови до моменту вступу на посаду міського голови, обраного на позачергових виборах, або до відкриття першої сесії міської ради, обраної на чергових місцевих виборах.

 

Депутатка Ольга Сікора запропонувала доповнити проєкт рішення ще одним пунктом – зобов’язати секретаря міської ради звернутися до Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів міського голови.

 

Віктор Гільтайчук прокоментував: за законом звернення до ВРУ має бути скероване впродовж 15 днів після дострокового складання повноважень міським головою.

 

Депутатка Ірина Очкур назвала заяву міського голови неординарною і запропонувала колегам не голосувати за відставку мера, повідомили «Вікна».

 

«Здоров’я і життя людини є найбільшою цінністю, і це хтось не може вирішувати замість вас. Ви почали хороші нові починання: відкритість, доступність… Пропонуємо лікарняний, відпустку, і повертайтеся до громади. Фракція "Європейської солідарності" закликає колег утримуватися», – сказала вона.

 

«Не треба робити цього кроку, дуже прошу. Я вже проходив ці кроки, прошу підтримати», – відповів на це Андрій Найда.

 

 

У підсумку депутати заяву міського голови не підтримали. «За» проголосували лише шість депутатів із 38. Більшість не голосували або утрималися. Відтак пакет документів для призначення в Калуші позачергових виборів міського голови поки що не знадобиться.

 

Фото kalushcity.gov.ua, golosinfo.com.ua, vikna.if.ua

24.06.2021

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