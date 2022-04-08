Суд у Калуші перерахував на підтримку ЗСУ більше 50 тисяч гривень заставних коштів.

Калуський суд зарахував на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України більше 50 тисяч гривень. Згідно з матеріалами справи, Калуський міський суд звільнив з-під варти під заставу підозрюваного, який згодом попросту втік – добровільно до суду не з'явився і про своє місце перебування слідчому та прокурору не повідомив.

Обвинуваченого оголосили в розшук, а прокурор звернувся до суду з клопотанням про звернення застави в дохід держави. Обставина переховування обвинуваченого від суду була встановлена судовими рішеннями, а клопотання прокурора суд задовольнив та звернув у дохід держави і зарахував на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України грошові кошти у розмірі 50 531,00 грн.