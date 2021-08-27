У Львові затримали лікаря кардіоцентру на хабарі у 65 тисяч гривень.

У Львові сьогодні, 27 серпня, на хабарі викрили керівника одного з відділень обласного кардіоцентру. Лікар вимагав від пацієнта 65 тисяч гривень за операцію на серці. Про це повідомило управління Служби безпеки України у Львівській області.

За даними правоохоронців, лікар вимагав 65 тисяч гривень хабаря у літнього пацієнта за проведення операції на серці, під час якої йому мали встановити кардіостимулятор, попри те, що такі операції мають проводити безкоштовно.

Правопорушника затримали під час отримання усієї суми хабаря за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Невдовзі йому оголосять про підозру в хабарництві та оберуть запобіжний захід. Наразі тривають слідчі дії.

У Львівській обласній прокуратурі уточнили, що на хабарі викрили виконувача обов’язків завідувача одного із відділень «Львівського обласного клінічного лікувально-діагностичного кардіологічного центру», що на вул. Кульпарківській, 35.

Фото facebook.com/ssu.lviv, lviv.gp.gov.ua