Лікувальні заклади Івано-Франківська шукають фахівців на оплачувану роботу.

Івано-Франківський міський центр зайнятості оголосив перелік вакансій лікарів, які зараз потрібні в лікувальних закладах м. Івано-Франківська.

 

Шукають лікарів таких спеціальностей:

- лікар з ультразвукової діагностики

- лікар-епідеміолог

- лікар-кардіоревматолог дитячий

- лікар-лаборант

- лікар-лаборант-імунолог

- лікар-невропатолог

- лікар-психолог

- лікар-терапевт

- лікар-уролог

- лікар-фізіотерапевт

- лікар-хірург-проктолог

 

Є вакансії для медичних сестер (братів).

 

Заробітна плата стартує від 6500 до 20 000 грн.

 

Всіх, хто хоче працювати за вказаними професіями, просять звертатись в Івано-Франківський міський центр зайнятості за тел. (0342) 511047, (0342) 547047

 

26.05.2022

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