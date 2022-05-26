Лікувальні заклади Івано-Франківська шукають фахівців на оплачувану роботу.

Івано-Франківський міський центр зайнятості оголосив перелік вакансій лікарів, які зараз потрібні в лікувальних закладах м. Івано-Франківська.
Шукають лікарів таких спеціальностей:
- лікар з ультразвукової діагностики
- лікар-епідеміолог
- лікар-кардіоревматолог дитячий
- лікар-лаборант
- лікар-лаборант-імунолог
- лікар-невропатолог
- лікар-психолог
- лікар-терапевт
- лікар-уролог
- лікар-фізіотерапевт
- лікар-хірург-проктолог
Є вакансії для медичних сестер (братів).
Заробітна плата стартує від 6500 до 20 000 грн.
Всіх, хто хоче працювати за вказаними професіями, просять звертатись в Івано-Франківський міський центр зайнятості за тел. (0342) 511047, (0342) 547047
26.05.2022