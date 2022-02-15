У Львові відкрили дитяче відділення трансплантації кісткового мозку.

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, що на вулиці Дністерській, 27, сьогодні, 15 лютого, офіційно відкрили відділення дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку.

 

 

Зробили ремонт, обладнали операційні та повністю укоплектували сучасний центр трансплантології у лікарні за трохи більш ніж два роки. Створити його задумали медики, волонтери та доброчинці, згодом долучилася коштами обласна та державна влада. 

 

Сума, котру змогли залучити через благодійний фонд “Запорука”, а також із фінансової підтримки італійських фундацій Fondazione Rosa Pristina, Soleterre та професійної асоціації дитячої онкогематології Associazione Italiana di Ematologiae Oncologia Pediatrica (AIEOP), – 450 тисяч євро (понад 14 мільйонів гривень). 

 

Львівська обласна рада рада додала 8 мільйонів гривень. Ще 14,6 мільйона надійшло з державного бюджету.

 

 

Зі слів голови Львівської ОДА Максима Козицького, щороку пересадки кісткового мозку потребують близько 200 дітей з цілої України. Для Західного регіону ця цифра сягає половини сотні. У Львові в перші роки зможуть робити до 12–15 таких операцій у рік. “Цей центр трансплантації – не просто стіни, це центр надії для маленьких пацієнтів та їхніх батьків”, – наголосив голова ОДА.

 

Керівник підрозділу лікар Роман Кізима закликає українців ставати донорами, щоби сформувати банк кісткового мозку, потрібного для пересадки. Процедура нескладна і не болюча, в врятувати життя може дитині як в Україні, та і за її межами. 


 

“Ми сьогодні відкриваємо інноваційний простір, де зможемо лікувати дітей, які раніше у Львові не могли отримати такого лікування. Наш центр трансплантації кісткового мозку – єдиний у Західному регіоні країни. І ми дуже цим пишаємося. Не так тим, що ми створили палати та купили обладнання, як тим, що ми створили цілу систему, яка працюватиме, навіть незалежно від того, хто тут буде працювати. Тут буде відбуватися справжня магія, але за закритими дверима”, – каже Роман Кізима.

 

 

Львівський центр дитячої онкології та трантації – єдиний на всю Західну Україну. Очікується, що майже всю вартість операції з пересадки кісткового мозку дітям покриватиме держава. 

 

Світлини Альони Ніколаєвич

15.02.2022

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