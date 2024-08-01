Гірники Львіввугілля пікетують Міненерго.

Працівники Львіввугілля, яким заборгували понад пів мільярда гривень зарплати, пікетують Міністерство енергетики у Києві й вимагають зустрічі з міністром. Про це повідомила голова Регіонального об’єднання Незалежної профспілки гірників Червонограда Мирослава Кафтан.

"Ми приїхали до Києва двома автобусами. Стоїмо під Міністерством економіки, хочемо поговорити з міністром, адже досі всі наші листи і вимоги ігнорують. А вимога у нас впродовж кількох місяців одна й та ж – погашення боргів з зарплати. Нам уже заборгували 510 млн грн", – каже Мирослава Кафтан.

За її словами, виробничі працівники Львіввугілля – тобто ті, які працюють безпосередньо у шахтах, – частково отримували виплати. Натомість усі невиробничі – ті, які працюють на поверхні, не отримали ані копійки з лютого.

"Виробничим працівника виплачували так звану держпідтримку. Якщо зарплатний фонд шахтарів приблизно 150 млн на місяць, то виплачували приблизно 30–40 млн грн (залежно від місяця). Непромисловий персонал – це понад тисяча людей, і вони взагалі не отримують зарплати з лютого", – каже Мирослава Кафтан.

Нагадаємо, що після знищення Трипільської ТЕС, яка входила до Центренерго, Львіввугілля втратило єдиного покупця їхнього вугілля. Навесні профспілки повідомляли, що Центренерго також не розрахувався за вугілля, яке було поставлене на ТЕС, коли вони ще працювали. У травні міський голова Червонограда Андрій Залівський заявив, що шахти "Львіввугілля" можуть залишитися без води через борг держпідприємства водоканалу у 13 млн грн. В середині червня гірники Львіввугілля звертались до усіх органів влади з вимогою сприяти поверненню 426 млн грн за відвантажене вугілля, оскільки підприємство не має чим платити зарплату працівникам. Уже тоді вони погрожували стихійними асоціаціями протесту і зупинкою шахт.

Наприкінці червня гірники заявили, що зупинять видобуток з 1 липня, якщо їм не виплатять зарплату, однак пізніше погодилися зачекати ще трохи.