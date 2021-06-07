Зеленський заявив, що його вже кілька разів заскочила позиція Байдена.

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він здивований позицією Сполучених Штатаів Америки щодо газопроводу "Північний потік – 2".

 

 

Про це Зеленський заявив у інтерв'ю Axios.

 

Він висловив готовність зустрітися з президентом США Джозефом Байденом до його переговорів із Володимиром Путіним.

 

"На жаль, це точно не спрямовано на підтримку України. Тому я сказав, що дійсно був здивований. Я справді думав, що стосується "Північного потоку – 2", що США, скажімо так, залишалися останнім оплотом", – сказав Зеленський, згідно з повідомленням УНІАН. На його думку, лише США здатні зупинити будівництво газопроводу.

 

Президент України розповів, що отримав "прямі сигнали" з приводу "Північного потоку – 2" в ході телефонних переговорів із Байденом. Він додав, що експерти вважають Байдена президентом, який добре розбирається в українських питаннях. "Ось чому, знову ж таки, ми були дуже неприємно здивовані", – додав Зеленський.

 

"Я кілька разів використовував слово "здивований", тому що я дійсно був здивований кілька разів. Крім рішення США, другим сюрпризом було те, що я дійсно дізнався про це через пресу", – сказав Президент України.

 

Володимир Зеленський сподівається на те, що політика США щодо "Північного потоку" є блефом у грі проти Росії. Він припускає, що дії Джозефа Байдена можуть мати спільне з грою баскетболіста Майкла Джордана. 

 

"Це мені нагадує гру Майкла Джордана. Він часто спокушав опонента, зображуючи слабкість, робив різні трюки, щоб змусити суперника розслабитися. А в потрібний момент Джордан кардинально змінював тактику, і здобував перемогу в останню хвилину", – сказав Зеленський, намагаючись пояснити своє бачення того, чому ж Байден скасував санкції.

 

Зеленський висловив сподівання, що "Байден – Джордан у політиці".

 

"Я думаю, що він ще не закинув у сітку свій останній триочковий кидок, і мені хотілося б вірити, що це все частина його тактики. Якщо це не так, то буде дуже шкода не тільки мені, але і США, в чому я впевнений. Буде відчуття, що в цих умовах у Росії буде відмінна можливість взяти гору над США", – додав він.

 

Володимир Зеленський вважає газопровід "справжньою зброєю в руках РФ". Він не очікував, що "кулі до цієї зброї можуть бути надані такою великою країною, як США".

 

На думку Зеленського, рішення Вашингтона може послабити довіру українців до США.

 

Президент Украни таки сподівається, що Байден поспілкується із ним перед зустріччю з Путіним. "Розумію, що через наявні у Байдена плани і його жорсткий графік це може не відбутися, але вибір залишається тільки за ним", – додав Зеленський.

 

Водночас Axios пише, що в адміністрації президента США передумали запрошувати на зустріч до Вашингтона Володимира Зеленського. Привід – зміна керівництва "Нафтогазу". Співрозмовник із Вашингтона розповів про стурбованість через "відмову Зеленського від зусиль по боротьбі з корупцією".

 

"Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського в Вашингтон перед самітом Байдена з Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії "Нафтогаз", – пише видання.

 

07.06.2021

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