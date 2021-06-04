Парламент Чехії провалив вотум недовіри прем'єр-міністрові.

Опозиція в Чехії звинувачувала уряд у некомпетентності в справі боротьби з COVID-19 та нездатності забезпечити міцну міжнародну солідарність у конфлікті з Росією.

 

   

 

Чинний прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш зможе залишитися при владі, оскільки парламент не зумів ухвалити йому вотум недовіри. Про це повідомив чеський телеканал  ČT24. Із 200 депутатів лише 89 ввечері в четвер, третього червня, проголосували за його демісію, проти – 82 депутати. Решта 29 депутатів не були присутніми в палаті. Для позитивного вирішення питання необхідним був 101 голос «за».

 

Дебати тривали близько 12 годин. Представники Комуністичної партії Чехії і Моравії демонстративно покинули зал перед голосуванням. «Ми не братимемо участі в цьому театрі», – пояснив голова партії Войтех Філіп (Vojtěch Filip). Цей демарш фактично й вирішив голосування на користь уряду. Хоча перед тим комуністи різко критикували уряд.

 

Це вже була четверта спроба висловити недовіру Бабішу та його кабінету. Опозиція вважає, що прем’єр проявив некомпетентність в боротьбі з пандемією COVID-19. Також чинному главі уряду закидають, що він не зміг забезпечити міцну міжнародну солідарність у справі дипломатичної суперечки з Росією, спричиненої розслідуванням справи про вибухи в 2014 році на військових складах в селі Врбетіці. Окрім того, Бабіша досі підозрюють у шахрайстві під час розподілу субсидій Європейської Унії на користь афілійованого з ним голдинґу Agrofert. Сам прем’єр-мільярдер заперечує конфлікт інтересів і називає справу політично мотивованою.

04.06.2021

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