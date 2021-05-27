Літак з Білорусі не був допущений у повітряний простір Польщі.

Лайнер покружляв біля білорусько-польського кордону і змушений був повернувся на летовище Мінська.

 

 

Польща не впустила у свій повітряний простір літак білоруської авіакомпанії «Белавиа». Про це повідомило польське видання Fakt з покликом на слова представника Польської аґенції аеронавігаційного обслуговування (Polskia Agencja Żeglugi Powietrznej – PANSA). Літак прямував рейсом із Мінська до Барселони в середу, 26 травня.

 

Авіалайнер крутився в районі Західної Білорусі, поблизу міста Кобрино, протягом декількох десятків хвилин, а потім повернулася до столиці країни.

 

Цікаво, що не польська влада ухвалила це рішення щодо білоруського літака. За словами речника PANSA Павла Лукашевича (Paweł Łukaszewicz), повітряний простір для білоруських машин закрила Франція. Таким чином, маршрут білоруського літака повинен бути повністю перероблений.

 

Варшава ж теж ухвалила рішення заборонити польоти білоруських повітряних суден над польською територією, виконуючи рекомендації Європейської аґенції авіаційної безпеки не допускати літаки з Білорусі в повітряний простір Євроунії. Але цей обмежувальний захід розпочав діяти щойно з четверга, 27 травня.

 

Раніше про ухвалення такої заборони повідомляв речник уряду Пйотр Мюллер (Piotr Müller). За його словами, це елемент санкцій, на яких під час засідання Європейської Ради наполягав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Mateusz Morawiecki).

 

24 травня лідери країн Європейської Унії вирішили зупинити будь-яке авіасполучення з Білоруссю через викрадення пасажирського літака авіакомпанії Ryanair в Білорусі та наступний арешт білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевіча. Європейським авіакомпаніям було рекомендовано не літати над територією цієї країни.

 

Після цього країни члени ЄУ почали закривати свій простір для «Белавиа», а європейські авіакомпанії стали планували маршрути в обхід повітряного простору Білорусі. Рейси з Білорусі зараз не приймають Велика Британія, Франція, Україна, Латвія, Швеція, Фінляндія, Чехія.

27.05.2021

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