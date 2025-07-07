Польща запроваджує контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою.

Таким чином поляки хочуть «обмежити неконтрольований потік» нелегальних міґрантів.

Польща з понеділка, сьомого липня, запровадила стаціонарний прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною і Литвою. Про це повідомив інформаційний портал Delfi. Вибіркові перевірки почалися опівночі на 52 пунктах пропуску і триватимуть щонайменше до п’ятого серпня..

У тих, хто перетинає кордон, перевіряють паспорти та посвідчення особи. Особливу увагу польські прикордонники звертають на автобуси, мікроавтобуси та автомобілі з великою кількістю пасажирів, а також на машини з тонованими шибами. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ці заходи покликані допомогти «обмежити неконтрольований потік» нелегальних міґрантів.

Туск неодноразово давав зрозуміти, що у Варшаві ухвалили таке рішення як реакцію на дії інших країн-членів Євроунії. Зокрема в Німеччині на початку травня новий федеральний міністр внутрішніх справ Александер Добріндт (Alexander Dobrindt) розпорядився посилити прикордонний контроль і відмовляти прохачам притулку на польському кордоні. Його попередниця Ненсі Фезер (Nancy Faeser) запроваджувала стаціонарний контроль на кордоні з Польщею ще в жовтні 2023 року.

Асоціації німецького бізнесу висловили занепокоєння новими польськими заходами прикордонного контролю. Гендиректор Федерального об'єднання торгово-промислових палат Гелена Мельніков (Helena Melnikov) в бесіді з Handelsblatt зазначила, що в результаті громадянам Польщі, які працюють у ФРН, стане важче добиратися на роботу і з роботи. «А це загрожує відтоком кадрів з різних підприємств у прикордонних реґіонах, від заводів до супермаркетів і закладів громадського харчування», – зазначила пані Мельніков. Вона закликала до «прагматичних угод між сусідніми країнами» для вирішення даної проблеми.

Негативно відгукнулися про рішення Варшави і у Вільнюсі. Як заявив прем'єр-міністр Ґінтаутас Палуцкас (Gintautas Paluckas), це одностороннє рішення створить незручності для тих, хто подорожує Європою. «Ми ставимося до цього негативно, тому що немає чого приховувати – це одностороннє рішення наших польських друзів. Вони, звичайно, намагаються вирішити свої власні проблеми, тобто питання вторинної міграції тощо, але все одно це створює значний дискомфорт і незручності для людей, які подорожують Європою, а зрештою, Шенґенська зона або безвізовий режим – це найбільша цінність Євроунії. У такому випадку ми сподіваємося, що ці заходи не будуть застосовуватися протягом тривалого часу або протягом невизначеного періоду часу», – заявив Палуцкас журналістам у понеділок.