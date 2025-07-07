Польща запроваджує контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою.

Таким чином поляки хочуть «обмежити неконтрольований потік» нелегальних міґрантів.

 

 

Польща з понеділка, сьомого липня, запровадила стаціонарний прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною і Литвою. Про це повідомив інформаційний портал Delfi. Вибіркові перевірки почалися опівночі на 52 пунктах пропуску і триватимуть щонайменше до п’ятого серпня..

 

У тих, хто перетинає кордон, перевіряють паспорти та посвідчення особи. Особливу увагу польські прикордонники звертають на автобуси, мікроавтобуси та автомобілі з великою кількістю пасажирів, а також на машини з тонованими шибами. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ці заходи покликані допомогти «обмежити неконтрольований потік» нелегальних міґрантів.

 

Туск неодноразово давав зрозуміти, що у Варшаві ухвалили таке рішення як реакцію на дії інших країн-членів Євроунії. Зокрема в Німеччині на початку травня новий федеральний міністр внутрішніх справ Александер Добріндт (Alexander Dobrindt) розпорядився посилити прикордонний контроль і відмовляти прохачам притулку на польському кордоні. Його попередниця Ненсі Фезер (Nancy Faeser) запроваджувала стаціонарний контроль на кордоні з Польщею ще в жовтні 2023 року.

 

Асоціації німецького бізнесу висловили занепокоєння новими польськими заходами прикордонного контролю. Гендиректор Федерального об'єднання торгово-промислових палат Гелена Мельніков (Helena Melnikov) в бесіді з Handelsblatt зазначила, що в результаті громадянам Польщі, які працюють у ФРН, стане важче добиратися на роботу і з роботи. «А це загрожує відтоком кадрів з різних підприємств у прикордонних реґіонах, від заводів до супермаркетів і закладів громадського харчування», – зазначила пані Мельніков. Вона закликала до «прагматичних угод між сусідніми країнами» для вирішення даної проблеми.

 

Негативно відгукнулися про рішення Варшави і у Вільнюсі. Як заявив прем'єр-міністр Ґінтаутас Палуцкас (Gintautas Paluckas), це одностороннє рішення створить незручності для тих, хто подорожує Європою. «Ми ставимося до цього негативно, тому що немає чого приховувати – це одностороннє рішення наших польських друзів. Вони, звичайно, намагаються вирішити свої власні проблеми, тобто питання вторинної міграції тощо, але все одно це створює значний дискомфорт і незручності для людей, які подорожують Європою, а зрештою, Шенґенська зона або безвізовий режим – це найбільша цінність Євроунії. У такому випадку ми сподіваємося, що ці заходи не будуть застосовуватися протягом тривалого часу або протягом невизначеного періоду часу», – заявив Палуцкас журналістам у понеділок.

07.07.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Легенда про народження поета
Степан Трофимук
Рукопис незавершеної рецензії: відгук на першу збірку Ігоря Калинця «Вогонь Купала», тоді так і не опублікований.
06.07.25 | | Минуле
Поміж річкою і океаном
Василь МАХНО
Коли око втомлюється від океанічного безмежжя – волію дивитися на річки. Океан продавлює простір, а течія річки тягне на собі той простір в певному напрямку.
05.07.25 | | Дискурси
Імена майбутнього української музики
Наталія Мендюк
Проєкт «Диригенти. Українською» не тільки створює можливість музикування на сцені Львівської філармонії, — він формує культурний простір, де народжуються нові імена, варті великих сцен, широкого визнання та національної гордості.
05.07.25 | | Штука
«ПОЛІТ ПТАХІВ»: кураж на 1 дію
Рух, поезії Григорія Сковороди, пісні українською, вірменською, латиною і грекою поєднуються у цьому драматичному балеті, де воля народжує дію, шлях до себе.
04.07.25 | | Штука
Ефект Карабаху
Максим МУЛЯР
Хто б таке міг передбачити: зненацька українці втратили для росіян статус «ворога №1». Наше місце зайняли азербайджанці.
04.07.25 | | У світі
Іван Франк. Живопис. Графіка. Кераміка
Його роботи — це художні об’єкти, у яких сформований власний мікрокосм, свідоцтво глибокої інтелектуальної та духовної праці художника, його роздуми над світобудовою та місцем у ньому людини, її зв’язку з Богом.
03.07.25 | | Штука
Елементарно
Тарас Прохасько
Здійснення всіх бажань з цієї орбіти і абсолютна влада над найдорожчим. Над часом і приязню. І все нове і неочікуване – додаткові надбання, а не втрати того, чого не сталося
03.07.25 | | Дискурси
Львівський хор “Гомін” вирушає у тур Україною
Хор “Гомін”, що входить до складу Львівського органного залу і який підірвав інтернет своїм талановитим і щирим виконанням українських пісень, оголошує про тур Україною: 20 концертів у 19 містах.
03.07.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.