Фракція "Слуги народу" вигнала депутата, захопленого діями Лукашенка.

Народного депутата України Євгенія Шевченка виключили із фракції "Слуги народу". Напередодні він привітав дії режиму Лукашенка в Білорусі.

Про це повідомив народний депутат "СН" Олександр Качура.

"Секретаріату фракції все-таки вдалося зібрати належну кількість підписів. Матеріали будуть передані до апарату Верховної Ради і зачитані на наступному пленарному засіданні", – повідомив Качура.

20 квітня 2021 року Євгеній Шевченко зустрівся у Мінську з Олександром Лукашенком, який проголосив себе президентом Білорусі. Український депутат сказав, що в Україні мріють про такого лідера, як бацька, а про їхній діалог офіційно повідомила сама президентська адміністрація.

Фракція "Слуги народу" тоді відмежувалася від позиції Шевченка.

У неділю Євгеній Шевченко схвально відгукнувся про операцію білоруських спецслужб, котрим вдалося посадити в Мінську літак рейсом із Атен до Вільнюса, аби затримати опозиційного блогера Романа Протасевіча. "Бацька вам не Янукович!" – написав він.