Фракція "Слуги народу" вигнала депутата, захопленого діями Лукашенка.

 

Народного депутата України Євгенія Шевченка виключили із фракції "Слуги народу". Напередодні він привітав дії режиму Лукашенка в Білорусі.

 

  

 

Про це повідомив народний депутат "СН" Олександр Качура.

 

"Секретаріату фракції все-таки вдалося зібрати належну кількість підписів. Матеріали будуть передані до апарату Верховної Ради і зачитані на наступному пленарному засіданні", – повідомив Качура.

 

20 квітня 2021 року Євгеній Шевченко зустрівся у Мінську з Олександром Лукашенком, який проголосив себе президентом Білорусі. Український депутат сказав, що в Україні мріють про такого лідера, як бацька, а про їхній діалог офіційно повідомила сама президентська адміністрація.

 

Фракція "Слуги народу" тоді відмежувалася від позиції Шевченка.

 

У неділю Євгеній Шевченко схвально відгукнувся про операцію білоруських спецслужб, котрим вдалося посадити в Мінську літак рейсом із Атен до Вільнюса, аби затримати опозиційного блогера Романа Протасевіча. "Бацька вам не Янукович!" – написав він.

 

24.05.2021

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