Депутат "Слуги народу" їздив у Білорусь чоломкатися з Лукашенком.

Фракція "Слуга народу" вимагає пояснень від народного депутата Євгена Шевченка через його зустрічі із Олександром Лукашенком, який проголосив себе президентом Білорусі за підсумком сфальсифікованих виборів.

Про це повідомив у коментарі "Радіо Свобода" голова партії "СН" Олександр Корнієнко.

"Я вважаю, що подібні дії як мінімум порушують порядок реалізації зовнішньої політики в Україні та принцип узгодженості дій всіх гілок влади у міжнародних відносинах. Очікується, що фракція вимагатиме від пана Шевченка пояснень по його поверненню", – заявив Корнієнко.

Він ствердив, що зустріч із Лукашенком є особистою ініціативою Шевченка.

"Народний депутат Шевченко не був делегований фракцією, партією «Слуга народу», Міністерством закордонних справ чи Офісом Президента України на проведення будь-яких перемовин з офіційними особами Білорусі. Він також не перебуває у складі парламентської делегації до Республіки Білорусь. Відповідно, всі зустрічі, які він проводить чи буде проводити, є його особистою ініціативою. Він діє як приватна особа, а не представник держави", – зазначив Корнієнко.

Як повідомила пресова-служба Лукашенка, зустріч відбулася у Палаці незалежності в Мінську.

Вітаючись, Лукашенко заявив: йому приємно познайомитися із парламентарем: “Виявляється, є в Україні ще люди, які поважають білорусів”. Шевченко зробив комплімент у відповідь, ствердивши, що в Україні понад третина виборців бачить своїм президентом Луку.

Олександр Лукашенко назвав Україну "рідною". "Ви знаєте моє ставлення до України – не тільки як президента, а й особисте ставлення. Тому ця наша зустріч дуже важлива як такий добрий сигнал”, – сказав Лукашенко.